В Самаре написали сказку о чемпионате мира-2018

Самарская писательница Мария Пашинина написала сказку, посвященную чемпионату мира-2018. Действие произведения "Самарик и чемпионат мира по футболу" происходит в Жигулевских горах, где на волшебном совете хранители городов-организаторов ЧМ-2018 договариваются, как лучше принять почетных гостей.

- Сказка была написана этим летом, - цитирует 63.ru Пашинину. - Мне захотелось так написать про города-организаторы, чтобы детей зацепило, поэтому в этих историях много волшебства. Кроме того, в половине этих городов я была лично. Поэтому писать было не сложно, а очень интересно.

Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.