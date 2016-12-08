Советник генсека ООН надеется, что в центре внимания на ЧМ-2018 будет футбол, а не беспорядки

Советник генсека ООН по спорту и развитию Вильфред Лемке выразил надежду, что во время чемпионата мира-2018 в России футбол выйдет на первый план и не даст затмить себя беспорядкам. Об этом он заявил на форуме "ЧМ-2018: Формируя будущее. Влияние и наследие спортивных мегамероприятий".

- Я надеюсь, что сама игра будет в центре событий, а не какие-то беспорядки, - цитирует ТАСС Лемке. - Мы понимаем, что в Россию приедет большое количество команд и гостей, и я надеюсь, что это мегасобытие не будет омрачено. В конце концов, речь идет о том, чтобы объединять людей, и Россия в качестве гостеприимной хозяйки сделает так, чтобы именно игра была центром внимания, чтобы не было никаких конфликтов ни между болельщиками, ни между командами, ни между всеми участниками этого события.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.