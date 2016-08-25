Ляказетт вызван в сборную Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам огласил список футболистов, которые будут готовиться к товарищеской игре против Италии (1 сентября) и отборочному матчу чемпионата мира-2018 с Белоруссией (6 сентября). В заявке оказался нападающий "Лиона" Александр Ляказетт, пропустивший Euro-2016 по решению тренерского штаба.
Вратари: Ареола ("ПСЖ"), Костиль ("Ренн") Манданда ("Кристал Пэлас").
Защитники: Коршиа ("Лилль"), Динь, Юмтити (оба – "Барселона"), Косьельни ("Арсенал"), Варан ("Реал"), Рами ("Севилья"), Сидибе ("Монако"), Курзава ("ПСЖ").
Полузащитники: Кабай("Кристал Пэлас"), Канте ("Лестер"), Матюиди ("ПСЖ"), Пайет ("Вест Хэм"), Погба ("Манчестер Юнайтед"), М. Сиссоко ("Ньюкасл").
Нападающие: Фекир, Ляказетт (оба – "Лион"), Жиньяк ("Тигрес"), Жиру ("Арсенал"), Гризманн ("Атлетико"), Марсьяль ("Манчестер Юнайтед").
On connaît les 23 joueurs qui affronteront l'Italie et la Biélorussie ! A lundi messieurs 😉🇫🇷 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/oDKfntmCJL– Equipe de France (@equipedefrance) 25 августа 2016 г.