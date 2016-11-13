15:13 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Бибрас Натхо: "Сборная Израиля не доминирует на поле, в отличие от ЦСКА"

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По мнению израильских СМИ, полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо сыграл против Албании (3:0) один из лучших матчей в международной карьере. Хавбек, который вышел на поле в роли опорного полузащитника, получил оценки от 8 до 8.5 по десятибалльной шкале и был назван лучшим игроком встречи наряду с капитаном сборной Эраном Захави.

Отметим, что эта победа сборной Израиля стала первой за 23 года, в которой команда в официальном выездном матче обыграла соперника, находящегося выше в рейтинге ФИФА.

- Я получил настоящее удовольствие от игры, даже большее, чем после домашней победы над Боснией в отборочной кампании Euro-2016, - сказал Натхо. - Я в сборной, причем надолго, и никуда не ухожу. В российском чемпионате я играю за клуб, который в основном доминирует на поле, но в сборной это не так. Поэтому важно использовать каждую голевую передачу, что мы и сделали успешно. (Эли ШВИДЛЕР)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Веравалер

)))))))))))) Доминаторы вы наши...

16:37

А380726

БИбрас бредит. ЦСКА в последнее время доминирует на поле от силы минут 20 за матч.

16:26

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