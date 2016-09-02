18:04 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Бибрас Натхо: "Буду разочарован, если останусь в запасе сборной в матче с Италией"

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Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо подчеркнул, что хочет выйти в стартовом составе сборной Израиля в первом матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Италией. Поединок пройдет в понедельник в Хайфе.

– Разумеется, счастлив я от этого не буду. Но интересы сборной выше интересов конкретного игрока, – сказал Натхо. – Нам практически не дают шансов в матче с итальянцами, и это вполне справедливо. Думаю, третье место в группе с Италией и Испанией будет для Израиля успехом. Тем не менее, сдавать игру до ее начала никто не собирается. Постараемся побороться. (Эли ШВИДЛЕР)

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