Москалев получил "двойку" в Каспийске, но будет судить в Оренбурге?

По данным "СЭ", арбитр Владимир Москалев, ошибочно удаливший зенитовского вратаря Михаила Кержакова в матче 1/8 финала Кубка России "Анжи" – "Зенит", получил от инспектора Сергея Зуева неудовлетворительную оценку. Она, скорее всего, составит 7,9 балла, что равнозначно "двойке" по пятибалльной шкале.

В такой ситуации судью принято отстранять от работы как минимум на ближайшую неделю. Однако во вторник, еще до кубковой игры, Москалева назначили на встречу 12-го тура чемпионата России "Оренбург" – "Крылья Советов", которая пройдет в понедельник. Пока информация о его замене не поступала. (Александр БОБРОВ)

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