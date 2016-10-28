14:23 | ФУТБОЛ — Кубок России

Москалев получил "двойку" в Каспийске, но будет судить в Оренбурге?

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По данным "СЭ", арбитр Владимир Москалев, ошибочно удаливший зенитовского вратаря Михаила Кержакова в матче 1/8 финала Кубка России "Анжи""Зенит", получил от инспектора Сергея Зуева неудовлетворительную оценку. Она, скорее всего, составит 7,9 балла, что равнозначно "двойке" по пятибалльной шкале.

В такой ситуации судью принято отстранять от работы как минимум на ближайшую неделю. Однако во вторник, еще до кубковой игры, Москалева назначили на встречу 12-го тура чемпионата России "Оренбург""Крылья Советов", которая пройдет в понедельник. Пока информация о его замене не поступала. (Александр БОБРОВ)

"Зенит": разгром под свист судьи //
Москалев организовал скандал, удалив вратаря "Зенита" //
0:4 так "Зенит" не унижали 13 лет

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Zo

Когда позорная газовая команда проигрывает, всегда судья виноват. В прошлом году, когда Ростов их 3:0 уделал, Дзюба тоже сказал, что "все вопросы к судье"))))))))))

14:57

SSergey

Дузер --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Когда будешь руководителем департамента судейства, тогда и будешь предлагать кого ставить на матч. И к тому же судья на дерби ужу назначен.

14:56

Дузер

Предлагаю его назначить на матч спартак-цска,ведь его судейство так понравилось болельщикам народных)))

14:47

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