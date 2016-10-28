Москалев получил "двойку" в Каспийске, но будет судить в Оренбурге?

По данным "СЭ", арбитр Владимир Москалев, ошибочно удаливший зенитовского вратаря Михаила Кержакова в матче 1/8 финала Кубка России "Анжи" – "Зенит", получил от инспектора Сергея Зуева неудовлетворительную оценку. Она, скорее всего, составит 7,9 балла, что равнозначно "двойке" по пятибалльной шкале.
В такой ситуации судью принято отстранять от работы как минимум на ближайшую неделю. Однако во вторник, еще до кубковой игры, Москалева назначили на встречу 12-го тура чемпионата России "Оренбург" – "Крылья Советов", которая пройдет в понедельник. Пока информация о его замене не поступала. (Александр БОБРОВ)
"Зенит": разгром под свист судьи //
Москалев организовал скандал, удалив вратаря "Зенита" //
0:4 так "Зенит" не унижали 13 лет
Zo
Когда позорная газовая команда проигрывает, всегда судья виноват. В прошлом году, когда Ростов их 3:0 уделал, Дзюба тоже сказал, что "все вопросы к судье"))))))))))
14:57
SSergey
Дузер --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Когда будешь руководителем департамента судейства, тогда и будешь предлагать кого ставить на матч. И к тому же судья на дерби ужу назначен.
14:56
Дузер
Предлагаю его назначить на матч спартак-цска,ведь его судейство так понравилось болельщикам народных)))
14:47