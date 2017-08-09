Зоран Тошич: "Продолжу карьеру не в России"

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич сообщил о том, что продолжает вести переговоры о подписании контракта с новым клубом. По словам хавбека, он продолжит карьеру за пределами России. Напомним, серб покинул армейцев летом на правах свободного агента.

– Продолжаем вести переговоры с агентом. Пока не могу раскрыть подробности, в какой клуб перейду, – сказал Тошич. – Все должно решиться через два-три дня.

– Хотя бы страну назовете?

– Пока не могу, потерпите немного.

– Это Россия?

– Нет. Продолжу карьеру в другой стране.

В прошлом сезоне Тошич провел за красно-синих 29 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал шесть голевых передач. Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны клубов Турции, России и ОАЭ. (Павел ГУРЕВИЧ)

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