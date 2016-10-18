Зоран Тошич: "Кудряшова не удалил бы"

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич в интервью "СЭ" подчеркнул, что на месте Владислава Безбородова, обслуживавшего матч 10-го тура чемпионата России "Спартак" – "Ростов" (1:0) не стал бы удалять защитника гостей Федора Кудряшова. Игрок донской команды получил прямую красную карточку в конце первого тайма за фол против Романа Зобнина.

– Спартаковцы реальные претенденты на золото?

– Это что, впервые такое? Сколько раз "Спартак" хорошо начинал чемпионат. Все твердили, что теперь он точно закончит турнир на самом верху, но потом что-то случалось, клуб не выдерживал темп. Хотя должен признать: сейчас эта команда правда смотрится здорово, стала посерьезнее. И борьба у нас будет с ней, "Зенитом", "Краснодаром", "Ростовом".

– Как отнеслись к жалобам красно-белых на судейство после матча в Санкт-Петербурге?

– Я ту встречу не смотрел, поэтому оценивать не готов. Зато видел игру "Спартака" с "Ростовом". Жаль, что гости остались в меньшинстве в конце первого тайма. Иначе результат был бы другим – в этом уверен.

– Удаление Кудряшова справедливое?

– Опять же, не мне решать. Но будь я судьей, красную карточку не дал бы. Ростовчанин не хотел нанести травму. (Филипп ПАПЕНКОВ)