18:55 3 марта | Футбол — РФПЛ

"Зенит" не сможет подать протест

Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Амкар" - 0:0. Судья Владимир СЕЛЬДЯКОВ и защитник пермяков Николай ЗАЙЦЕВ. Фото ФК "Зенит", twitter.com/zenit_spb
Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Амкар" - 0:0. Судья Владимир СЕЛЬДЯКОВ и защитник пермяков Николай ЗАЙЦЕВ. Фото ФК "Зенит", twitter.com/zenit_spb
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Необычная ситуация сложилась в конце матча 21-го тура чемпионата России "Зенит""Амкар" (0:0).

Арбитр Владимир Сельдяков показал желтую карточку игроку гостей Николаю Зайцеву, для амкаровца она была второй, и он должен был получить красную. Но судья в сложившейся нервозной обстановке красную карточку не достал. При этом Зайцев все равно покинул поле – для получения медицинской помощи. В этот момент "Зенит" разыграл штрафной удар, провел атаку, мяч оказался у вратаря "Амкара" – и тут рефери дал финальный свисток.

Всю эту последнюю минуту Зайцев находился за полем. В игру он не вернулся.

В противном случае у "Зенита" появились бы основания для подачи протеста и обжалования результата матча. Так, к примеру, много лет назад сделал "Тироль" после еврокубковой встречи с "Локомотивом". (Александр БОБРОВ)

Сельдяков показал вторую желтую карточку Зайцеву, но не удалил его // 
"Судья - лучший". Манчини повторил это несколько раз

Зенит – Амкар

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (17)
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Maksim SEMAK

Зайцев всё просчитал

23:52 3 марта

leos1948

Единственный принципиальный судья. Так Зенит и надо судить. Костоломку.

21:18 3 марта

zg

Tribunal Z-Да все приложили и даст Боженька,еще приложУт!)))))

20:43 3 марта

slavasnn

Зениту нужно пенять на себя, преимущество свое в классе не реализовал, эмоции свои надо в себе держать, они их не красят, а наоборот отвращают зрителей от Зенита, не в первой такое с Зенитом и противно наблюдать такое, Манчини все больше скатывается на необоснованные и необдуманные комментарии, сдается, что не знает он что делать с таким подбором игроков.

20:09 3 марта

Баск

Зенит победу не заслужил. Судья не имел право возобновлять игру пока удаленный игрок не покинул территорию поля и ушел в подтрибунные помещения.

20:08 3 марта

Slim Taller

Картина "Умирающий лебедь".

20:01 3 марта

ValeraK

А вы блинчики со сметаной или вареньем любите?

20:00 3 марта

Tribunal Z

Интересно, сколько судье заплатили за такое судейство? Думаю свиньи или кони постарались, а может и путейцы с железных дорого тоже приложили руку

19:58 3 марта

redgy

ну подали бы протест, ну переиграли бы потом 1 минуту последнюю, толку то) судья конечно был не идеален, но обвинять в предвзятости против зенита полный бред.. кто мешал зене играть, а не пешком ходить?

19:41 3 марта

nikvp

Судья дал свисток и указал игрокам, что надо покинуть поле из-за поведения болельщиков. Вот не понятно, был ли это свисток об окончании матча или остановке.

19:33 3 марта

glazun.de

Протест? Ну-ну) Играть надо, а не базарить. Оба удаления по делу. Амкар сушил игру, его право. А что, Зенит думает им просто так три очка все дарить будут?

19:29 3 марта

Sher-Khan

вэняляйнэн Зайцева в сборную!===========И Сельдякова на ЧМ в тандем. =========== Если Сельдяков будет судить может и в полуфинал выйдем!

19:27 3 марта

Доктор_Хряк

Sher-Khan А по мне так там и нарушения со стороны Зайцева не было. Был первый на мяче, поставил ногу, в его бедро врезался игрок Зенита. --------- +1 ! ЗЫ: Бабушки РОССИИ тоже выражают протест против наличия присутствия Зины в ПЛ )))

19:27 3 марта

вэняляйнэн

Зайцева в сборную!===========И Сельдякова на ЧМ в тандем.

19:25 3 марта

Sher-Khan

А по мне так там и нарушения со стороны Зайцева не было. Был первый на мяче, поставил ногу, в его бедро врезался игрок Зенита. Как то так. Зайцева в сборную!

19:22 3 марта

pushgun

Игрок не был удален и мог вступить в игру. Будет протест, техническое поражение Амкару, а судейской бригаде придется вернуть фантики, за "не предвзятое" судейство.

19:15 3 марта

эстонский армеец

Скорее "Амкар" подаст протест - игру должны были закончить раньше из-за поведения болельщиков!

19:02 3 марта

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