"Зенит" не сможет подать протест

Необычная ситуация сложилась в конце матча 21-го тура чемпионата России "Зенит" – "Амкар" (0:0).
Арбитр Владимир Сельдяков показал желтую карточку игроку гостей Николаю Зайцеву, для амкаровца она была второй, и он должен был получить красную. Но судья в сложившейся нервозной обстановке красную карточку не достал. При этом Зайцев все равно покинул поле – для получения медицинской помощи. В этот момент "Зенит" разыграл штрафной удар, провел атаку, мяч оказался у вратаря "Амкара" – и тут рефери дал финальный свисток.
Всю эту последнюю минуту Зайцев находился за полем. В игру он не вернулся.
В противном случае у "Зенита" появились бы основания для подачи протеста и обжалования результата матча. Так, к примеру, много лет назад сделал "Тироль" после еврокубковой встречи с "Локомотивом". (Александр БОБРОВ)
Сельдяков показал вторую желтую карточку Зайцеву, но не удалил его //
"Судья - лучший". Манчини повторил это несколько раз
Maksim SEMAK
Зайцев всё просчитал
23:52 3 марта
leos1948
Единственный принципиальный судья. Так Зенит и надо судить. Костоломку.
21:18 3 марта
zg
Tribunal Z-Да все приложили и даст Боженька,еще приложУт!)))))
20:43 3 марта
slavasnn
Зениту нужно пенять на себя, преимущество свое в классе не реализовал, эмоции свои надо в себе держать, они их не красят, а наоборот отвращают зрителей от Зенита, не в первой такое с Зенитом и противно наблюдать такое, Манчини все больше скатывается на необоснованные и необдуманные комментарии, сдается, что не знает он что делать с таким подбором игроков.
20:09 3 марта
Баск
Зенит победу не заслужил. Судья не имел право возобновлять игру пока удаленный игрок не покинул территорию поля и ушел в подтрибунные помещения.
20:08 3 марта
Slim Taller
Картина "Умирающий лебедь".
20:01 3 марта
ValeraK
А вы блинчики со сметаной или вареньем любите?
20:00 3 марта
Tribunal Z
Интересно, сколько судье заплатили за такое судейство? Думаю свиньи или кони постарались, а может и путейцы с железных дорого тоже приложили руку
19:58 3 марта
redgy
ну подали бы протест, ну переиграли бы потом 1 минуту последнюю, толку то) судья конечно был не идеален, но обвинять в предвзятости против зенита полный бред.. кто мешал зене играть, а не пешком ходить?
19:41 3 марта
nikvp
Судья дал свисток и указал игрокам, что надо покинуть поле из-за поведения болельщиков. Вот не понятно, был ли это свисток об окончании матча или остановке.
19:33 3 марта
glazun.de
Протест? Ну-ну) Играть надо, а не базарить. Оба удаления по делу. Амкар сушил игру, его право. А что, Зенит думает им просто так три очка все дарить будут?
19:29 3 марта
Sher-Khan
вэняляйнэн Зайцева в сборную!===========И Сельдякова на ЧМ в тандем. =========== Если Сельдяков будет судить может и в полуфинал выйдем!
19:27 3 марта
Доктор_Хряк
Sher-Khan А по мне так там и нарушения со стороны Зайцева не было. Был первый на мяче, поставил ногу, в его бедро врезался игрок Зенита. --------- +1 ! ЗЫ: Бабушки РОССИИ тоже выражают протест против наличия присутствия Зины в ПЛ )))
19:27 3 марта
вэняляйнэн
Зайцева в сборную!===========И Сельдякова на ЧМ в тандем.
19:25 3 марта
Sher-Khan
А по мне так там и нарушения со стороны Зайцева не было. Был первый на мяче, поставил ногу, в его бедро врезался игрок Зенита. Как то так. Зайцева в сборную!
19:22 3 марта
pushgun
Игрок не был удален и мог вступить в игру. Будет протест, техническое поражение Амкару, а судейской бригаде придется вернуть фантики, за "не предвзятое" судейство.
19:15 3 марта
эстонский армеец
Скорее "Амкар" подаст протест - игру должны были закончить раньше из-за поведения болельщиков!
19:02 3 марта