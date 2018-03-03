"Зенит" не сможет подать протест

Необычная ситуация сложилась в конце матча 21-го тура чемпионата России "Зенит" – "Амкар" (0:0).

Арбитр Владимир Сельдяков показал желтую карточку игроку гостей Николаю Зайцеву, для амкаровца она была второй, и он должен был получить красную. Но судья в сложившейся нервозной обстановке красную карточку не достал. При этом Зайцев все равно покинул поле – для получения медицинской помощи. В этот момент "Зенит" разыграл штрафной удар, провел атаку, мяч оказался у вратаря "Амкара" – и тут рефери дал финальный свисток.

Всю эту последнюю минуту Зайцев находился за полем. В игру он не вернулся.

В противном случае у "Зенита" появились бы основания для подачи протеста и обжалования результата матча. Так, к примеру, много лет назад сделал "Тироль" после еврокубковой встречи с "Локомотивом". (Александр БОБРОВ)

Сельдяков показал вторую желтую карточку Зайцеву, но не удалил его //

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