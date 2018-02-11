"Зенит" ищет центрального защитника и левого хавбека

Работа петербургского клуба на трансферном рынке не закончится покупкой полузащитника "Рубина" Магомеда Оздоева. По данным "СЭ", после оформления сделки "Зенит" приступит к поиску укрепления других позиций. В приоритете – усиление центра обороны и левого фланга полузащиты. При этом рассматриваются только варианты с краткосрочной арендой.
вэняляйнэн
Странно. Раньше Зенит в аренду не брал. Тем более краткосрочно. Инсайд больше для Тосно подходит.
20:20
AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka
Нарси уже сдулся давно, в спартак возьмите - ради поржать и поср..ть в коменты, по существу: слева все результативные передачи от Кришито, явно парень за двоих на фланге пашет, и опорник Краневитер немного комплекцией не вышел, тут длинноногий жиробас нужен гасить всех и вся... все по делу, поиски по существу
19:13
Как так?
asc0002 Нет, не согласен. Кузяев. И это проблема не только Зенита... Понятно, что говорим об одном и том же. Кузяев, кстати, вышел из Академии Зенита в никуда и он далеко не сразу вообще нашел себе клуб... Пример крайне нетипичный. А что касается "замкнутого круга" - он, на мой взгляд, моментально разомкнется как только закончатся бесконтрольность в расходовании бюджета клубов. Спрос за финансовые результаты моментально отрезвит.
16:54
Millwall82
Насри к слову как вариант, ну и Абрамовича можно подоить на нового игрока, скажем на Дзапакосту. Хотя он в разы хуже Миммо.
16:32
jeltaagazetenka
мало половин
16:30
asc0002
Как так? ====== Нет, не согласен. Кузяев. И это проблема не только Зенита, спартаковская школа за 10 лет тоже никого для основной команды не выдала. Зато в других командах РФПЛ и ФНЛ зенитовцев полно, потому что до основы не дотягивают, а давать им практику, закрывая глаза на все недочеты тренер и руководство не может, потому что нужен результат здесь и сейчас. Замкнутый круг.
16:27
Как так?
asc0002 Всего две - Академия Зенита (Смена) и СДЮСШОР Зенит. Вторая, кстати, к Зениту прямого отношения не имеет.______________А, ну это, конечно, все меняет! Тогда вопросов нет. Всего две школы могут 10 лет не выдать ни одного воспитанника для основной команды. Согласен?
16:08
asc0002
Как так? Набиуллина надо у Спартака перехватывать. Удивляет другое - на Зенит работает несколько спортшкол - куда уже несколько лет деваются воспитанники? Ведь ни одного даже рядом с составом! ================ Всего две - Академия Зенита (Смена) и СДЮСШОР Зенит. Вторая, кстати, к Зениту прямого отношения не имеет.
15:59
fedland
Мы можем отдать комбарова...
15:51
Как так?
Набиуллина надо у Спартака перехватывать. Удивляет другое - на Зенит работает несколько спортшкол - куда уже несколько лет деваются воспитанники? Ведь ни одного даже рядом с составом!
15:50
Darkman79
Сдайте им Джикию в аренду,как раз травму вылечит
15:27
asc0002
Новосельтуш - топ игрок по сравнению с этими поленьями, так что оставь их себе).
15:07
баламошка
Можно продать бакланам Комбарика и Кутепку. Разом. За 20 лямов, в качестве дружеского жеста.
14:58
merniloskut
Пусть хоть дырок в скамейке понаделают...
14:58