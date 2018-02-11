"Зенит" ищет центрального защитника и левого хавбека

Работа петербургского клуба на трансферном рынке не закончится покупкой полузащитника "Рубина" Магомеда Оздоева. По данным "СЭ", после оформления сделки "Зенит" приступит к поиску укрепления других позиций. В приоритете – усиление центра обороны и левого фланга полузащиты. При этом рассматриваются только варианты с краткосрочной арендой.

Таблица трансферов РФПЛ