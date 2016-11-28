02:27 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Зенит": драки в раздевалке не было

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"Краснодар": волевая победа в компенсированное время!"Краснодар" - как "МЮ". "Зенит" - как "Бавария"

После окончания матча "Краснодар" – "Зенит" ряд СМИ распространили информацию о том, что в раздевалке гостей произошла драка между нападающим Артемом Дзюбой и вратарем Юрием Лодыгиным. Однако руководитель пресс-службы клуба из Санкт-Петербурга Дмитрий Циммерман в разговоре с корреспондентом "СЭ" Вячеславом КОРОТКИНЫМ это не подтвердил.

– Это невесть откуда взявшиеся слухи, не имеющие под собой никакого основания, – сказал Циммерман. – Подобные вбросы уже случались. Печально, что солидные издания пользуются ложными сплетнями из сомнительных источников. Никакой драки не было и быть не могло.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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crabuzz

ну, так-то Дзюба кулачком по ладошке постучал, типа будет тебе вздрючка, Лодыжка))

03:51

maria92

Цимерррррману надо верить !

03:19

баламошка

А откуда слухи? Думаю, что правда где-то посередине. Дзюба выпустил 15 пуль в Лодыгина из пневмата.

02:55

**гость**

Факты где? В смысле покажите обе рожи.

02:47

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