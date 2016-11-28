"Зенит": драки в раздевалке не было

После окончания матча "Краснодар" – "Зенит" ряд СМИ распространили информацию о том, что в раздевалке гостей произошла драка между нападающим Артемом Дзюбой и вратарем Юрием Лодыгиным. Однако руководитель пресс-службы клуба из Санкт-Петербурга Дмитрий Циммерман в разговоре с корреспондентом "СЭ" Вячеславом КОРОТКИНЫМ это не подтвердил.

– Это невесть откуда взявшиеся слухи, не имеющие под собой никакого основания, – сказал Циммерман. – Подобные вбросы уже случались. Печально, что солидные издания пользуются ложными сплетнями из сомнительных источников. Никакой драки не было и быть не могло.

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