Юрий Семин: "Ошибка Пейчиновича? Такое случается даже в Лиге чемпионов"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что "Краснодар" в матче 28-го тура чемпионата России против его команды показал свою лучшую игру. Железнодорожники потерпели поражение со счетом 0:2 и упустили шанс досрочно оформить чемпионство.

Для завоевания титула команде Семина в двух оставшихся турах необходимо набрать два очка. В 29-м туре "Локомотив" дома сыграет с "Зенитом" (5 мая, начало - 16.30 по московскому времени). В 30-м туре железнодорожники на выезде встретятся с тульским "Арсеналом" (13 мая, 14.00 по московскому времени).

- Возможно, кого-то разочарую, но мое мнение не разойдется с тем, что я уже высказывал на пресс-конференции, - сказал Семин. - Уверен, что мы провели матч, большую часть которого действовали надежно и грамотно. Но, на мой взгляд, против нас "Краснодар" показал свою лучшую игру.

- На установке вы предложили футболистам сыграть вторым номером, сделав акцент на контратаки?

- Позвольте тактические нюансы оставить внутри команды. Вообще, подобные темы я стараюсь в прессе не обсуждать. Тем более, что ничего изменить уже невозможно. А потому повторяю, что поражение в Краснодаре - это, прежде всего, результат двух непредсказуемых ошибок.

- Не хотите одну из них отнести на счет арбитра?

- Вы имеете в виду назначенный судьей Вилковым пенальти? Сколько не просматривал повторы этого эпизода, всякий раз приходил к выводу: он из разряда необязательных. Мог свистнуть, а мог и нет. Но он принял решение, ставшее ключевым. Ведь контакт Антона Миранчука с Петровым произошел вдалеке от мяча, который уже покидал пределы поля. Кстати, и часть ваших экспертов, обсуждавших этот момент в "СЭ", заявила, что пенальти неочевидный.

- А, что скажете об ошибке Пейчиновича, отдавшего мяч Смолову?

- Скорее всего, это следствие того шокового состояния, в котором оказалась команда. Увы, такое случается даже в матчах Лиги чемпионов. Ну, как вы объясните нелепый гол, пропущенный во вторник в Мадриде голкипером "Баварии" Ульрайхом после того, как ему небрежно отдал мяч назад полузащитник Толиссо? А ведь этим ляпом они, по сути, закрыли своей команде дорогу в финал и открыли ее "Реалу". (Александр ЛЬВОВ)

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