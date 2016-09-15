Юрий Семин: "Локомотив" мог не проиграть "Спартаку"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 7-го тура чемпионата России с "Уфой" подчеркнул, что игра на домашнем стадионе не имеет никакого отношения к результату. По словам специалсита, железнодорожники уже не думают о встрече прошлого тура со "Спартаком" (0:1).

- Вы пришли в команду, которая на тот момент не выигрывала, потом была очень эмоциональная победа, а затем поражение в дерби. Такое волнообразное психологическое состояние мешает?

- Нет. Ничего не мешает. Это часть чемпионата, в котором могут быть и поражения. Тем более, что мы уступили лидеру, который действительно играет неплохо, хотя мы, на мой взгляд, могли и не проиграть. Этот матч мог быть для нас положительным. Но так произошло. Поэтому мы должны разобраться, почему проиграли и двигаться дальше. Об этой встрече уже нет смысла думать и говорить. Она была вчера. Впереди нас ждет другая игра.

- Матч с "Уфой" станет для вас первым на родном стадионе спустя много времени. Думали об этом?

- Нет. Я об этом не думаю, потому что к результату это не имеет никакого отношения.

- Когда поступило предложение от "Локомотива", вам понадобилось какое-то время, чтобы подумать над ним или вы все решили сразу?

- Мне время не понадобилось.

- Кепку мы еще увидим, которую вы сняли в прошлом матче?

- Это чисто внутренние нюансы, которые есть у любого тренера. Посмотрим, как я буду себя чувствовать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)