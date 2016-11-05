Юрий Матвеев: "Урал" доволен ничьей в игре с "Крыльями Советов"

И.о. главного тренера "Урала" Юрий Матвеев после игры 13-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (2:2) отметил, что доволен исходом встречи. Специалист подчеркнул, что победить могли как самарцы, так и его подопечные.

– Довольны исходом матча, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Матвеев. – Игра получилась боевой, обеим командам нужна была победа, обе могли как выиграть, так и проиграть. Думаю, результат закономерен. "Крылья" играли дома, создавали моменты, оказывали давление, но и у нас были подходы, поэтому результат закономерен.

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Урал"