Вячеслав Матюшенко: "Позитивно относимся к предложению губернатора отдать стадион "Петровский" клубу "Тосно"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко положительно отнесся к предложению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко передать клубу стадион "Петровский". Однако, когда это может случиться, руководитель клуба не уточнил.

– Конечно, очень позитивно смотрим на предложение губернатора, – сказал Матюшенко.

– От вас что-то требуется, чтобы это пожелание стало реальностью?

– Этот вопрос должно решать руководство города и региона. То есть они должны договориться между собой – на каких условиях будет передача и будет ли она вообще, будет ли это коллективное управление… Не могу ничего точного сказать, но речь о передачи стадиона идет, и это, конечно, прекрасно. (Андрей СИЗЯКИН)