Вячеслав Матюшенко: "Погребняк? "Тосно" ищет нападающих"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко не подтвердил, но и не опроверг информацию "СЭ" об интересе к нападающему Павлу Погребняку, с которым московское "Динамо" в одностороннем порядке расторгло контракт. В то же время Матюшенко добавил, что клуб из Ленинградской области действительно ищет форварда.

– Мы закрыли все необходимые позиции, – сказал Матюшенко. – Единственная сложность – мы остались без двух наших лучших нападающих (Антон Заболотный ушел в "Зенит", Евгений Марков – в "Динамо". – Прим. "СЭ").

– Рассматривает ли ваш клуб на эту позицию Павла Погребняка?

– "Тосно" ищет нападающих.

Напомним, в середине января стало известно, что "Динамо" может оштрафовать Погребняка на 9 миллионов рублей за пропуск матча 20-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:0). По другой информации, в контракте форварда с клубом был пункт, который предусматривает штраф в 20 миллионов евро, если увольнение произойдет из-за прогула.

Бело-голубые проводили служебное расследование в отношении Погребняка, который пропустил игру, состоявшуюся 9 декабря, но вечером того же дня выложил снимок из Турина – вместе с братьями он посетил матч чемпионата Италии "Ювентус" – "Интер".

В итоге накануне стало известно о расторжении договора – оно произошло в одностороннем порядке. Контракт игрока действовал до конца текущего сезона. Футболист, по данным "СЭ", получил уведомление от клуба.

Форвард перешел в московский клуб в конце августа 2015 года, подписав контракт, рассчитанный до 30 июня 2018-го. В сезоне-2017/18 он провел за "Динамо" один матч, 29 октября выйдя на замену в игре чемпионата России с "Тосно" (0:1). (Андрей СИЗЯКИН)

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