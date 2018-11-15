"Вы так хотите развод?! СМИ вас развели и разводят до сих пор". Алана Мамаева - про семью и историю с машиной

Алана Мамаева, супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, посетовала на то, что СМИ пишут о ней неправдивую информацию. По ее словам, это оборачивается еще большими вопросами.

Ранее стало известно, что девушка не могла забрать машину мужа Mercedes AMG G63 с базы "Краснодара". В итоге ей пришлось вызывать наряд полиции.

– Читая очередную "важную" статью, понимаю, что так исковеркать слова и выдать их за мои могут только у нас в стране, – написала Мамаева в Инстаграме. – Учитывая, что ответственности они не несут, по всей видимости могут себе позволить импровизацию... Как-то же нужно внимание привлечь! А потом люди читают, и вопросов становится еще больше ... По ситуации с машиной хочу пояснить, что все нужные документы и юридические права у меня имеются! И как вы уже поняли машина дома

P.s. А почему вас так раздражает, что наша семья остается семьей? Вы так хотите развод?! Так вот поздравляю, вас развели и разводят до сих пор... СМИ.

Жена Мамаева считает, что ее унизил "Краснодар". Все дело в машине

