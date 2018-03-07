Владислав Игнатьев: "Не надо делать из меня героя"

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев в интервью "СЭ" отметил, что не считает себя героем после матча премьер-лиги со "Спартаком" (0:0). В одном из эпизодов хавбек вынес мяч практически из ворот.

– Семин назвал ваш сэйв чудом. Чувствуете себя волшебником?

– Да нет. Просто сыграл по эпизоду. Оказался ближе к воротам. Смысла не было держать соперника. Когда увидел, что мяч отскочил к Самедову, побежал назад. Еще хорошо, что Гиля перекрывал удар. Иначе, Саша бил бы в ближний угол. А так – спартаковец послал мяч в дальний, и мне это помогло.

– Если бы не спасли "Локо" в том эпизоде, отыграть один мяч по такому матчу было бы крайне сложно?

– Вы знаете, мы же и 0:2 уступали "Спартаку" в первом туре, но вернулись в игру. Конечно, тяжело созидать в таких условиях. И вообще неизвестно, как бы все дальше складывалось. Может быть, отыгрались бы, а может, напротив и второй еще пропустили. Сейчас, наверное, уже нет смысла загадывать. А вообще не надо делать из меня героя. Мы все делаем одно дело. Все сражались, бились. Заслужили эту ничью. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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