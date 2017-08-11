Владимир Сельдяков: "Видеоповторы сделают из судьи пастуха"

Судья Владимир Сельдяков, которому 12 августа предстоит работать на дерби между ЦСКА и "Спартаком", убежден, что система видеоповторов убьет рефери как личность. Он отметил, что видеоассистент арбитра (VAR) лишит судей мотивации поддерживать себя в хорошей форме.

– Я считаю, что это очень плохо, – цитирует "Подмосковье сегодня" Сельдякова. – Падает авторитет арбитров. Мы стараемся, чтобы у нас любой арбитр, как и футболист, был личностью на поле. Тот же Коллина, разве он не ошибался? Видеоповторы убьют эту личность. Судья станет пастухом.

Я тренируюсь, чтобы на 94-й минуте успеть в нужном ракурсе увидеть момент и принять правильное решение. Если у нас видеоповторы, зачем мне тренироваться? Буду стоять в центре поля, случится спорный момент в штрафной – пойду посмотрю повтор.

Напомним, матч 6-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" состоится 12 августа на "Арене ЦСКА", начало – 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.