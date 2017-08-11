Владимир Сельдяков: "Видеоповторы сделают из судьи пастуха"

Судья Владимир Сельдяков, которому 12 августа предстоит работать на дерби между ЦСКА и "Спартаком", убежден, что система видеоповторов убьет рефери как личность. Он отметил, что видеоассистент арбитра (VAR) лишит судей мотивации поддерживать себя в хорошей форме.
– Я считаю, что это очень плохо, – цитирует "Подмосковье сегодня" Сельдякова. – Падает авторитет арбитров. Мы стараемся, чтобы у нас любой арбитр, как и футболист, был личностью на поле. Тот же Коллина, разве он не ошибался? Видеоповторы убьют эту личность. Судья станет пастухом.
Я тренируюсь, чтобы на 94-й минуте успеть в нужном ракурсе увидеть момент и принять правильное решение. Если у нас видеоповторы, зачем мне тренироваться? Буду стоять в центре поля, случится спорный момент в штрафной – пойду посмотрю повтор.
Напомним, матч 6-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" состоится 12 августа на "Арене ЦСКА", начало – 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Duckhunter68
Редкостный дятел этот Сельдяков...
21:00
Владислав
В футбол вообще-то играют команды для зрителей, и арбитра там в идеале, вообще видно не должно быть. А судьи хотят быть главными героями. Не должно быть так. Видеоповторам быть !!!
20:55
King's Bounty IX
папа гинер и вара зарядит !
20:45
Платошкин Андрей
Тут недавно один судья слишком близко к моменту был (метров 5-7), не увидел бедняга всю картину. А авторитет у вас падает, потому что судить нормально не можете. Прав был Слуцкий)))
20:31
Vlаdimir
Раньше в футболе были одни деньги - сейчас гораздо более весомые и люди которые вкладываются хотят быть уверенными в исключении побочных факторов при достижении конечного результата. Плюс футбол стал быстрее, футболисты хитрее и количество ошибок (или то, что считают ошибками) увеличилось. Так что ... меньше истерики ... Видеоповторы необходимы и неизбежны
20:19
vit 72
Да, проговорился.
20:15
баламошка
А тебе нравится быть продажным бараном.
19:49
marksan
А ведь он прав! Судья и есть пастух футбольного стада на арене! А экс-полковник хочет быть Станиславским? Какое откровение! Какая прелесть! Вам пенсии полковничей не хватает или в службу охраны банков не берут? Сейчас в МЧС очень большая востребованность специалистов! То там горит, то там топит! А тут отсвистел и сходил посмотрел на карточку...
19:49