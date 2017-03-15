Владимир Хашиг: "Было сложно принять решение отпустить Измайлова"

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг поблагодарил полузащитника Марата Измайлова за время, проведенное в клубе. Он отметил, что решение расторгнуть с ним контракт было сложным. Напомним, что 34-летний хавбек попросил отпустить его по семейным причинам.

– Марат – великолепный футболист, отличный парень. Честный, порядочный, открытый и работоспособный, – сказал Хашиг. – Нам было очень сложно принять решение расстаться с ним. Но так сложились обстоятельства, мы пошли навстречу футболисту.

– Допускаете, что сотрудничество с Измайловым продолжится в будущем?

– Никогда не говори "никогда". А пока благодарим Марата за время, проведенное в нашем клубе. (Сергей АСТАХОВ)