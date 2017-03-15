12:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Краснодар" расторг контракт с Измайловым

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"Краснодар" на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с полузащитником Маратом Измайловым. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

"Обстоятельства сложились таким образом, то Марату в настоящее время необходимо постоянно находиться рядом с семьей. Исходя из этого, Измайлов обратился в "Краснодар" с просьбой расторгнуть действующий контракт, и клуб пошел ему навстречу", - говорится в сообщении на сайте.

34-летний футболист играет за российский клуб с 2014 года. В текущем сезоне он провел в чемпионате 7 матчей и забил один мяч.

Дополнительная информация

https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=128333

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КОММЕНТАРИИ (8)
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igorvasilevich

В России лечится дорого и не качественно. Врачи одни или с купленными дипломами или бывшие совковые отставшие от прогресса. Лечат всякой фигней.

14:19

Darkman79

Еще с времен Португалии говорили, что с ребенком что то, другой вопрос почему нельзя перевезти семью в Краснодар, в таком крупном городе разве нет достойного мед.учереждения? Живу в Краснодарском крае и могу сказать что врачи в Краснодаре чуть лучше чем в какой то деревне))))

14:12

spartak ekspress

ну клубу то точно от этого не должно быть проблем, потому что это нифига не усиление было, а что-то вроде лоськова

14:08

Букер

Еще с времен Португалии говорили, что с ребенком что то, другой вопрос почему нельзя перевезти семью в Краснодар, в таком крупном городе разве нет достойного мед.учереждения?

13:38

ДжЫмкО

если водка мешает работе, ну ее нафиг, эту работу)

13:22

Korvin

У него ребёнок серьёзно болеет.

13:15

Ковтун

Пусть к Аршавину в Казахстан едет играть.

13:04

grroznyi85

Похоже травмы его замучали. Завершит карьеру скорей всего.

12:58

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