"Краснодар" расторг контракт с Измайловым

"Краснодар" на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с полузащитником Маратом Измайловым. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
"Обстоятельства сложились таким образом, то Марату в настоящее время необходимо постоянно находиться рядом с семьей. Исходя из этого, Измайлов обратился в "Краснодар" с просьбой расторгнуть действующий контракт, и клуб пошел ему навстречу", - говорится в сообщении на сайте.
34-летний футболист играет за российский клуб с 2014 года. В текущем сезоне он провел в чемпионате 7 матчей и забил один мяч.
Дополнительная информация
https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=128333
igorvasilevich
В России лечится дорого и не качественно. Врачи одни или с купленными дипломами или бывшие совковые отставшие от прогресса. Лечат всякой фигней.
14:19
Darkman79
Еще с времен Португалии говорили, что с ребенком что то, другой вопрос почему нельзя перевезти семью в Краснодар, в таком крупном городе разве нет достойного мед.учереждения? Живу в Краснодарском крае и могу сказать что врачи в Краснодаре чуть лучше чем в какой то деревне))))
14:12
spartak ekspress
ну клубу то точно от этого не должно быть проблем, потому что это нифига не усиление было, а что-то вроде лоськова
14:08
Букер
Еще с времен Португалии говорили, что с ребенком что то, другой вопрос почему нельзя перевезти семью в Краснодар, в таком крупном городе разве нет достойного мед.учереждения?
13:38
ДжЫмкО
если водка мешает работе, ну ее нафиг, эту работу)
13:22
Korvin
У него ребёнок серьёзно болеет.
13:15
Ковтун
Пусть к Аршавину в Казахстан едет играть.
13:04
grroznyi85
Похоже травмы его замучали. Завершит карьеру скорей всего.
12:58