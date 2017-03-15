"Краснодар" расторг контракт с Измайловым

"Краснодар" на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с полузащитником Маратом Измайловым. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

"Обстоятельства сложились таким образом, то Марату в настоящее время необходимо постоянно находиться рядом с семьей. Исходя из этого, Измайлов обратился в "Краснодар" с просьбой расторгнуть действующий контракт, и клуб пошел ему навстречу", - говорится в сообщении на сайте.

34-летний футболист играет за российский клуб с 2014 года. В текущем сезоне он провел в чемпионате 7 матчей и забил один мяч.