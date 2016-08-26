Виктор Гончаренко: "Уфе" не хватает сыгранности, но мы на пути к этому"

Главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко после победы над "Крыльями Советов" (1:0) в гостевом матче 5-го тура чемпионата России подчеркнул, что команде удалось выиграть не без доли везения. По словам Гончаренко, "Уфа" хорошо поработала, особенно в защите.

– Матч получился напряженным, без доли везения в гостевых играх не обойтись, – подчеркнул Гончаренко в эфире телеканала "Наш футбол". – Может быть, нам вернулся должок за предыдущие встречи – особенно в матче с "Тереком" мы заслуживали большего. Мы хорошо поработали, особенно в защите.

– Пять туров позади. Что позитивного можно выделить?

– Сдвиги есть. Хотелось бы еще больше. Но нужно понимать, что у нас много новичков. Надо больше времени – два месяца всего работаем. Не хватает сыгранности, взаимопонимания, но мы на пути к этому.