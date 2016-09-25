Виктор Гончаренко: "Сказал бы, что судья в матче со "Спартаком" отработал хорошо, даже если бы счет был не в пользу "Уфы"

Главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко положительно оценил работу судейской бригады в матче 8-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:0). При этом специалисту показалось, что некоторые моменты рефери оставил без внимания.

- Что думаете о работе судейской бригады? Такое впечатление, что некоторые моменты она оставила без внимания.

- Нам тоже так показалось. Вы имеет в виду в какую сторону?

- Чаще в пользу "Уфы".

- В нашу пользу? Нам показалось иначе. Хотя в целом судья отработал достаточно хорошо. Сказал бы то же самое и в том случае, если бы счет не был в нашу пользу.

- У Шелии будут шансы занять место в воротах, когда он поправится?

- Мы не раздаем знаки отличия. На данный момент Лунев свое место заслужил, и просто так, думаю, его не отдаст. У Шелии должен быть запредельный уровень старания. (Александр ПРОСВЕТОВ)