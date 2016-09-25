Виктор Гончаренко: "Сказал бы, что судья в матче со "Спартаком" отработал хорошо, даже если бы счет был не в пользу "Уфы"

Главный тренер "Уфы" Виктор Гончаренко положительно оценил работу судейской бригады в матче 8-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:0). При этом специалисту показалось, что некоторые моменты рефери оставил без внимания.
- Что думаете о работе судейской бригады? Такое впечатление, что некоторые моменты она оставила без внимания.
- Нам тоже так показалось. Вы имеет в виду в какую сторону?
- Чаще в пользу "Уфы".
- В нашу пользу? Нам показалось иначе. Хотя в целом судья отработал достаточно хорошо. Сказал бы то же самое и в том случае, если бы счет не был в нашу пользу.
- У Шелии будут шансы занять место в воротах, когда он поправится?
- Мы не раздаем знаки отличия. На данный момент Лунев свое место заслужил, и просто так, думаю, его не отдаст. У Шелии должен быть запредельный уровень старания. (Александр ПРОСВЕТОВ)
Птицuk
Тренер команды, которая в первые полчаса не переходила среднюю линию поля, будет недоволен тем, что судья "давал бороться" в своей штрафной? Не смешите... ЦСКа или Зенит уже пробивали бы пару пеналей и десяток штрафных перед воротами...
22:26 25 сентября