Виктор Гончаренко: "После удаления пошли эмоции"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выразил уверенность в том, что армейцы довели бы матч 16-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:2), если бы играли в полном составе. Красно-синие остались в меньшинстве после удаления Хетага Хосонова на 49-й минуте.

- Такие матчи делятся на игру до удаления и после, но мы контролировали встречу и наверняка довели бы ее до победы, - сказал Гончаренко. - После удаления пошли эмоции. Когда у тебя на одного футболиста меньше, трудно убегать в атаку. Но болельщикам нравятся такие матчи.

- Почему предпочти Набабкина Василию Березуцкому?

- По причине травмы.

- Вернблум играл на позиции центрфорварда. Довольны им?

- Нападающие должны оказывать давление. Нам это было важно, и Вернблум умеет это делать. Наши форварды должны стремиться к этому. (Елена ГРИГОРЬВСКАЯ)

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