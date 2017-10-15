Виктор Булатов: "У Манчини сырая команда. Порядок бьет класс"

Бывший главный тренер тульского "Арсенала" Виктор Булатов считает, что поражение "Зенита" от команды Миодрага Божовича в матче 13-го тура чемпионата России говорит о том, что итальянскому специалисту предстоит еще много работать. Одной из проблем сине-бело-голубых специалист назвал несыгранность из-за частой ротации состава.

- У "Зенита" по игре есть проблемы, команда сырая - летом много новичков пришло, к тому же Манчини постоянно проводит ротации, и отлаженных командных взаимодействий в этой ситуации добиться сложно, - цитирует "Р-Спорт" Булатова. - "Зенит" за всю игру считанное количество раз ударил в створ и больше ничего не смог показать на своем поле. Команда сырая, работы еще много и, наверное, стоит несколько стабилизировать состав и игру.

Фактор того, что после матчей сборной тяжело приходится таким командам, как "Зенит", тоже сыграл, но это для "Зенита" не оправдание.

"Арсенал"? Команда хорошо готова физически, есть четкая схема, все стараются выполнять установку. Порядок бьет класс, и это принесло свой результат.