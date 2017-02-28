12:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ВЭБ вложил 241 миллион долларов в стадион ЦСКА

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Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи президент ЦСКА Евгений Гинер и председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков подписали соглашение по развитию партнерских отношений, сообщает официальный сайт армейцев. В рамках подписанного документа домашний стадион красно-синих получит название "ВЭБ Арена".

"Решение об участии ВЭБа в финансировании строительства новой арены было принято наблюдательным советом Банка в 2012 году. Общая стоимость проекта составила 350 млн долларов , объем участия ВЭБ – 241 миллион долларов. Данный проект ВЭБ расценивает как успешный – объект был возведен в срок и с экономией по смете. Причем из-за серьезного сокращения расходов на строительство удалось сэкономить 40 миллионов долларов (изначально кредит предполагался на 280 миллионов долларов США).

Стадион соответствует всем требованиям УЕФА и ФИФА. Первый официальный матч ПФК ЦСКА провел на новой домашней арене 10 сентября 2016 года. Трибуны обозначены четырьмя буквами, присутствующим в названии клуба: C, S, K и A. Помимо стандартных зрительских кресел и мест повышенной комфортности на арене расположены более ста VIP – боксов, рассчитанных на 12-18 человек.

В состав современного комплекса, возведенного на месте старой арены, на 3-й Песчаной улице, кроме спортивной части вошла 38-этажная офисная башня, гостиница и два административных здания. На территории стадиона будет создан первый в истории клуба музей. В нем будут собраны как современные трофеи, так и различные экспонаты, относящиеся к советскому периоду", – говорится в пресс-релизе.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/pressa/novyy-stadion-professionalnogo-futbolnogo-kluba-cska-poluchit-nazvanie-veb-arena/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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ЗЮК

Убыточная государственная лавочка тратит деньги налогоплательщиков на стадион,а потом клянчит деньги из федерального бюджета на погашение долгов.

12:52

баламошка

Позже выяснится, что стадион им вообще Федун построил.

12:37

Очень плохой мальчик

А народу вешали лапшу на уши,когда говорили что стадион построил Гинер.

12:19

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