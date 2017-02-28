ВЭБ вложил 241 миллион долларов в стадион ЦСКА

Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи президент ЦСКА Евгений Гинер и председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков подписали соглашение по развитию партнерских отношений, сообщает официальный сайт армейцев. В рамках подписанного документа домашний стадион красно-синих получит название "ВЭБ Арена".

"Решение об участии ВЭБа в финансировании строительства новой арены было принято наблюдательным советом Банка в 2012 году. Общая стоимость проекта составила 350 млн долларов , объем участия ВЭБ – 241 миллион долларов. Данный проект ВЭБ расценивает как успешный – объект был возведен в срок и с экономией по смете. Причем из-за серьезного сокращения расходов на строительство удалось сэкономить 40 миллионов долларов (изначально кредит предполагался на 280 миллионов долларов США).



Стадион соответствует всем требованиям УЕФА и ФИФА. Первый официальный матч ПФК ЦСКА провел на новой домашней арене 10 сентября 2016 года. Трибуны обозначены четырьмя буквами, присутствующим в названии клуба: C, S, K и A. Помимо стандартных зрительских кресел и мест повышенной комфортности на арене расположены более ста VIP – боксов, рассчитанных на 12-18 человек.



В состав современного комплекса, возведенного на месте старой арены, на 3-й Песчаной улице, кроме спортивной части вошла 38-этажная офисная башня, гостиница и два административных здания. На территории стадиона будет создан первый в истории клуба музей. В нем будут собраны как современные трофеи, так и различные экспонаты, относящиеся к советскому периоду", – говорится в пресс-релизе.