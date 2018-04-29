Валерий Карпин: "Мне некому что-то доказывать, тем более Федуну"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после победы над "Тосно" (2:0) в матче 28-го тура чемпионата России сказал, что предстоящая игра премьер-лиги против "Спартака" не является для него принципиальной. Специалист отметил, что для него одинаково важно обыграть как команду из Ленинградской области, так и красно-белых.

– Известно, что "Спартак" отправил на эту игру наблюдателя...

– Наблюдения это одно, а игра другое. "Тосно", насколько я видел, ни разу до сих пор в три центральных защитника не играл ни в этом сезоне, ни в первой лиге. А сегодня внезапно сыграл. Может, "Спартак" так же сыграет, я не знаю.

– Принципиально ли для вас противостояние со "Спартаком"?

– Это не мое противостояние, это игра "Ростова". Для меня ровно так же важно победить через неделю, как и сегодня.

– Может, вы хотите что-то доказать Федуну?

– Мне некому что-то доказывать, тем более Федуну. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)

Матч "Спартак" - "Ростов" состоится 5 мая в рамках 29-го тура чемпионата России. Начало игры - 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.