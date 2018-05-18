В "Урале" не комментируют информацию о Парфенове

Президент "Урала" Григорий Иванов не стал комментировать информацию о том, что наставник "Тосно" Дмитрий Парфенов может сменить на посту главного тренера команды Александра Тарханова. В то же время Иванов добавил, что "Спартак" не обращался в клуб по поводу приобретения защитника Михаила Меркулова и полузащитника Романа Емельянова.

- Если что-то произойдет, вы все узнаете на нашем официальном сайте. Больше сказать нечего. Что касается Меркулова и Емельянова, то "Спартак" к нам по ним не обращался, - сказал Иванов. (Виталий АЙРАПЕТОВ)