20:21 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Уфа" в гостях победила "Крылья Советов"

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"Уфа" в гостевом матче 5-го тура чемпионата России победила "Крылья Советов" - 1:0. Единственный гол встречи на 83-й минуте с пенальти забил нападающий Сильвестр Игбун. Отметим, что на 87-й минуте гости остались в меньшинстве - за вторую желтую карточку был удален защитник Павел Аликин.

Подопечные Виктора Гончаренко одержали первую победу в нынешнем розыгрыше чемпионата России и набрали четыре очка. В активе команды Франка Веркаутерена осталось два балла.

Чемпионат России

Премьер-лига

5-й тур

"Крылья Советов" (Самара) - "Уфа" - 0:1 (0:0)

Гол: Игбун, 83 - с пенальти.

"Крылья Советов": Лория, Цаллагов, Таранов, Надсон (Корниленко, 85), Концедалов, Родич, Чочиев, Ткачев (Паскуато, 79), Башкиров, Брюно (Мбакогу, 52), Яхович.

"Уфа": Шелия, Сухов, Васин, Никитин, Аликин, Абдулавов (Фатаи, 75), Засеев (Кротов, 79), Зубарев (Ванек, 69), Безденежных, Стоцкий, Игбун.

Предупреждения: Стоцкий, 50. Аликин, 61. Зубарев, 65. Чочиев, 66. Мбакогу, 86. Кротов, 90+3. Шелия, 90+4.

Удаление: Аликин, 88 (грубая игра).

Судьи: ЕГОРОВ (Саранск). Шаламберидзе (Москва), Болховитин (Ленинградская область).

26 августа. Самара. Стадион "Металлург".

Текстовая трансляция матча

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 5-й тур

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КОММЕНТАРИИ (11)
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Borhes

Эх Перья! Никак на вылет собрались?

21:40

Dexterous

Ах эти прекрасные игры, с пенальти на последних минутах , решающим исход игры. Российская ПЛ - самый интересный и динамичный чемпионат в Европе!

21:36

BeeBop

Виктор Михайлович, с победой!

21:34

самарец

только со стадиона ......Крылья позорище В следующем матче буду болеть за Ростов Раз нашим ничего не надо пускай очки лучше заберёт Ростов

21:29

_Ratibor_

Красивый пенальти, чего не понравилось, Уфа первая победа ура)))

21:24

ведвел

не понравился мне пенальти, однако

21:12

Slim Taller

Спасибо,Azm.Я не слежу пристально за Уфой,а выяснять в инете поленился.

20:52

Azm

Slim Taller Этого Ибуна по другому называли Черданцев с Арустамяном.Это имя или фамилия?! _______________________________________________________________________________ Называли "Слай". И на майке у него пишут не Игбун, а Слай. Это прозвище. Производное от имени Сильвестр. Как у Сильвестра Сталлоне.

20:48

Адекватный Зритель_

Респект Ганчаренке.

20:47

Slim Taller

Этого Ибуна по другому называли Черданцев с Арустамяном.Это имя или фамилия?!

20:30

Thomas_Boy

Игбуна - в сборную!

20:25

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