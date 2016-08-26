"Уфа" в гостях победила "Крылья Советов"

"Уфа" в гостевом матче 5-го тура чемпионата России победила "Крылья Советов" - 1:0. Единственный гол встречи на 83-й минуте с пенальти забил нападающий Сильвестр Игбун. Отметим, что на 87-й минуте гости остались в меньшинстве - за вторую желтую карточку был удален защитник Павел Аликин.

Подопечные Виктора Гончаренко одержали первую победу в нынешнем розыгрыше чемпионата России и набрали четыре очка. В активе команды Франка Веркаутерена осталось два балла.

Чемпионат России

Премьер-лига

5-й тур

"Крылья Советов" (Самара) - "Уфа" - 0:1 (0:0)

Гол: Игбун, 83 - с пенальти.

"Крылья Советов": Лория, Цаллагов, Таранов, Надсон (Корниленко, 85), Концедалов, Родич, Чочиев, Ткачев (Паскуато, 79), Башкиров, Брюно (Мбакогу, 52), Яхович.

"Уфа": Шелия, Сухов, Васин, Никитин, Аликин, Абдулавов (Фатаи, 75), Засеев (Кротов, 79), Зубарев (Ванек, 69), Безденежных, Стоцкий, Игбун.

Предупреждения: Стоцкий, 50. Аликин, 61. Зубарев, 65. Чочиев, 66. Мбакогу, 86. Кротов, 90+3. Шелия, 90+4.

Удаление: Аликин, 88 (грубая игра).

Судьи: ЕГОРОВ (Саранск). Шаламберидзе (Москва), Болховитин (Ленинградская область).

26 августа. Самара. Стадион "Металлург".

Текстовая трансляция матча