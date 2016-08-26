"Уфа" в гостях победила "Крылья Советов"

"Уфа" в гостевом матче 5-го тура чемпионата России победила "Крылья Советов" - 1:0. Единственный гол встречи на 83-й минуте с пенальти забил нападающий Сильвестр Игбун. Отметим, что на 87-й минуте гости остались в меньшинстве - за вторую желтую карточку был удален защитник Павел Аликин.
Подопечные Виктора Гончаренко одержали первую победу в нынешнем розыгрыше чемпионата России и набрали четыре очка. В активе команды Франка Веркаутерена осталось два балла.
Чемпионат России
Премьер-лига
5-й тур
"Крылья Советов" (Самара) - "Уфа" - 0:1 (0:0)
Гол: Игбун, 83 - с пенальти.
"Крылья Советов": Лория, Цаллагов, Таранов, Надсон (Корниленко, 85), Концедалов, Родич, Чочиев, Ткачев (Паскуато, 79), Башкиров, Брюно (Мбакогу, 52), Яхович.
"Уфа": Шелия, Сухов, Васин, Никитин, Аликин, Абдулавов (Фатаи, 75), Засеев (Кротов, 79), Зубарев (Ванек, 69), Безденежных, Стоцкий, Игбун.
Предупреждения: Стоцкий, 50. Аликин, 61. Зубарев, 65. Чочиев, 66. Мбакогу, 86. Кротов, 90+3. Шелия, 90+4.
Удаление: Аликин, 88 (грубая игра).
Судьи: ЕГОРОВ (Саранск). Шаламберидзе (Москва), Болховитин (Ленинградская область).
26 августа. Самара. Стадион "Металлург".
Borhes
Эх Перья! Никак на вылет собрались?
21:40
Dexterous
Ах эти прекрасные игры, с пенальти на последних минутах , решающим исход игры. Российская ПЛ - самый интересный и динамичный чемпионат в Европе!
21:36
BeeBop
Виктор Михайлович, с победой!
21:34
самарец
только со стадиона ......Крылья позорище В следующем матче буду болеть за Ростов Раз нашим ничего не надо пускай очки лучше заберёт Ростов
21:29
_Ratibor_
Красивый пенальти, чего не понравилось, Уфа первая победа ура)))
21:24
ведвел
не понравился мне пенальти, однако
21:12
Slim Taller
Спасибо,Azm.Я не слежу пристально за Уфой,а выяснять в инете поленился.
20:52
Azm
Slim Taller Этого Ибуна по другому называли Черданцев с Арустамяном.Это имя или фамилия?! _______________________________________________________________________________ Называли "Слай". И на майке у него пишут не Игбун, а Слай. Это прозвище. Производное от имени Сильвестр. Как у Сильвестра Сталлоне.
20:48
Адекватный Зритель_
Респект Ганчаренке.
20:47
Slim Taller
Этого Ибуна по другому называли Черданцев с Арустамяном.Это имя или фамилия?!
20:30
Thomas_Boy
Игбуна - в сборную!
20:25