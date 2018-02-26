У Васина диагностирован разрыв передней крестообразной связки

21 февраля. Москва. ЦСКА - "Црвена Звезда" - 1:0. Виктор ВАСИН в этой игре повредил связки колена. Такую же серьезную травму в контрольной игре "Спартака" на зимнем сборе другой основной защитник сборной России Георгий Джикия. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

У защитника ЦСКА Виктора Васина был диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава, информирует пресс-служба армейцев.

Сегодня, 26 февраля, игрок обороны перенес операцию в клинике "Вилла Стюарт" в Риме у профессора Пьера Паоло Мариани, который оперировал то же колено Васина семь лет назад. Отмечается, что о сроках восстановления игрока будет объявлено после того, как определится программа реабилитации.

Напомним, Васин получил травму в домашнем ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" (1:0) в прошлую среду, 21 февраля.

Схожее серьезное повреждение в контрольной игре на зимнем сборе "Спартака" 18 января получил другой основной защитник сборной России Георгий Джикия. Операция была сделана 23 января.

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