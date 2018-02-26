17:25 26 февраля | Футбол — РФПЛ

У Васина диагностирован разрыв передней крестообразной связки

21 февраля. Москва. ЦСКА - "Црвена Звезда" - 1:0. Виктор ВАСИН в этой игре повредил связки колена. Такую же серьезную травму в контрольной игре "Спартака" на зимнем сборе другой основной защитник сборной России Георгий Джикия. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
21 февраля. Москва. ЦСКА - "Црвена Звезда" - 1:0. Виктор ВАСИН в этой игре повредил связки колена. Такую же серьезную травму в контрольной игре "Спартака" на зимнем сборе другой основной защитник сборной России Георгий Джикия. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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У защитника ЦСКА Виктора Васина был диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава, информирует пресс-служба армейцев.

Сегодня, 26 февраля, игрок обороны перенес операцию в клинике "Вилла Стюарт" в Риме у профессора Пьера Паоло Мариани, который оперировал то же колено Васина семь лет назад. Отмечается, что о сроках восстановления игрока будет объявлено после того, как определится программа реабилитации.

Напомним, Васин получил травму в домашнем ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" (1:0) в прошлую среду, 21 февраля. 

Схожее серьезное повреждение в контрольной игре на зимнем сборе "Спартака" 18 января получил другой основной защитник сборной России Георгий Джикия. Операция была сделана 23 января.

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-vasin-perenes-operatsiyu/

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (13)
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вперёд Спартак!

Жаль не будет суперсвязки Васин-Кутепов)))))))))))))

00:12

Lennon

Трындец! Второй центр сборной за неполные два месяца с крестами........

18:55 26 февраля

Al Rains

А может это всё потому что на Братьев и Игнаша все гонят...а они в РФПЛ(вкупе с Акинфой) до сих пор лучшие защитники-россияне...Бог всё видит...вот и следите за комментами своими...а Виктору -здоровья!!!

18:54 26 февраля

Боснийский рефери

Здоровья Виктору!

18:50 26 февраля

oleg.bob

Наверное, это диверсия. Джикия, Васин...

18:32 26 февраля

zoolord

Брать лудших из худших, а что еще остается. Есть Ростов, Амкар, Терек и т.д. Оттуда и брать, но желательно молодых, пусть и без опыта.

18:27 26 февраля

Jean4

Здоровья. Для сборной прямо тенденция какая-то с ЦЗ.

18:19 26 февраля

ravilius777

жесть, здоровья

17:49 26 февраля

гаттузо туп

Придется по-ходу Саламычу реально братанам в ноги падать...

17:48 26 февраля

Жорик Вартанов

фиг с ним со сборной, что с ЦСКА будет, Игнаша в инвалидной коляске выкатывать???

17:46 26 февраля

SpaMan

а Васину здоровья!

17:44 26 февраля

SpaMan

минус еще один ЦЗ сборной

17:44 26 февраля

spetrov

Здоровья Виктору. Ждем тебя.

17:32 26 февраля

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