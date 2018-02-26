У Васина диагностирован разрыв передней крестообразной связки

У защитника ЦСКА Виктора Васина был диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава, информирует пресс-служба армейцев.
Сегодня, 26 февраля, игрок обороны перенес операцию в клинике "Вилла Стюарт" в Риме у профессора Пьера Паоло Мариани, который оперировал то же колено Васина семь лет назад. Отмечается, что о сроках восстановления игрока будет объявлено после того, как определится программа реабилитации.
Напомним, Васин получил травму в домашнем ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" (1:0) в прошлую среду, 21 февраля.
Схожее серьезное повреждение в контрольной игре на зимнем сборе "Спартака" 18 января получил другой основной защитник сборной России Георгий Джикия. Операция была сделана 23 января.
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Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-vasin-perenes-operatsiyu/
вперёд Спартак!
Жаль не будет суперсвязки Васин-Кутепов)))))))))))))
00:12
Lennon
Трындец! Второй центр сборной за неполные два месяца с крестами........
18:55 26 февраля
Al Rains
А может это всё потому что на Братьев и Игнаша все гонят...а они в РФПЛ(вкупе с Акинфой) до сих пор лучшие защитники-россияне...Бог всё видит...вот и следите за комментами своими...а Виктору -здоровья!!!
18:54 26 февраля
Боснийский рефери
Здоровья Виктору!
18:50 26 февраля
oleg.bob
Наверное, это диверсия. Джикия, Васин...
18:32 26 февраля
zoolord
Брать лудших из худших, а что еще остается. Есть Ростов, Амкар, Терек и т.д. Оттуда и брать, но желательно молодых, пусть и без опыта.
18:27 26 февраля
Jean4
Здоровья. Для сборной прямо тенденция какая-то с ЦЗ.
18:19 26 февраля
ravilius777
жесть, здоровья
17:49 26 февраля
гаттузо туп
Придется по-ходу Саламычу реально братанам в ноги падать...
17:48 26 февраля
Жорик Вартанов
фиг с ним со сборной, что с ЦСКА будет, Игнаша в инвалидной коляске выкатывать???
17:46 26 февраля
SpaMan
а Васину здоровья!
17:44 26 февраля
SpaMan
минус еще один ЦЗ сборной
17:44 26 февраля
spetrov
Здоровья Виктору. Ждем тебя.
17:32 26 февраля