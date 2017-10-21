У Ещенко подозрение на повреждение мышцы бедра

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко получил травму в матче 14-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:0). По информации "СЭ", у футболиста подозрение на повреждение мышцы бедра. Вероятно, завтра игрок пройдет медобследование.

После матча главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что на 53-й минуте встречи заменил Ещенко на Илью Кутепова не из-за травмы, а по причине усталости.

Отметим, что сам футболист по окончании встречи рассказал о своем состоянии одному из болельщиков столичной команды.

- Что с ногой?

- Сильный спазм.

- Но ничего серьезного?

- Завтра будет ясно...

Трансляция матча "Спартак" – "Амкар"