"У Дарьи есть люди, которые помогают меня разуть". Глушаков прокомментировал скандал с супругой

Капитан и полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" ответил жене Дарье, которая обвинила его в измене.

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– С супругой вместе 9 лет, почти 10. Больно, когда тебя предает такой близкий человек. Когда открывал ей душу и воспитал вместе с ней двух замечательных детей. Не позавидуешь никому в такой ситуации. Я понимаю, что она неглупая. Понятно чего она хочет. У нее есть люди, которые помогают меня разуть, – отметил Глушаков в эфире передачи Малахова.