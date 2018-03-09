18:35 | Футбол — РФПЛ

Судья Вилков получит "единицу" за матч "Амкар" - "Арсенал"

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Очередной судейский скандал произошел сегодня в чемпионате России. В трех ключевых моментах матча 22-го тура чемпионата России "Амкар""Арсенал" (0:2) арбитр Михаил Вилков допустил ошибки.

Началось все с того, что в первом тайме судья ошибочно наказал хозяев поля пенальти, решив, что на Дзюбе был совершен фол в штрафной площади пермяков.

Вторая ошибка допущена на 76-й минуте, когда Вилков удалил футболиста "Амкара" Огуде.

 
Воскресенье. Москва. Черкизово. &quot;Локомотив&quot; - &quot;Спартак&quot; - 0:0. ЛУИЗ АДРИАНУ (№12) мог досрочно закончить игру.Арбитр Вилков ошибочно не удалил Луиза Адриану

Третья – на 80-й минуте, когда рефери ошибочно наказал Белорукова (еще одного игрока пермской команды) вторым предупреждением и удалил его.

В этой ситуации инспектор Андрей Бутенко выставит арбитру очень низкую оценку – между 6,9 и 7,4 балла (примерно "единицу" по 5-балльной системе).

Отметим, что в предыдущем туре Вилков обслуживал игру "Локомотив" – "Спартак" (0:0) и тоже допустил ошибки, но не был отстранен от работы. Рефери из Нижнего Новгорода в матче в Черкизове не удалил спартаковца Луиза Адриану, который ударил Игоря Денисова прямой ногой в область ахиллова сухожилия. Кроме того, он сначала неправильно наказал предупреждением защитника красно-белых Ещенко за игру рукой, а спустя две минуты, наоборот, не дал ему желтую карточку, когда спартаковец сорвал перспективную атаку железнодорожников. (Александр БОБРОВ)

Дзюба считает, что заработанный им пенальти в ворота "Амкара" был справедливым //
Дзюба в "Арсенале": два матча – три результативных действия

Амкар - Арсенал Т

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (19)
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Тринадцатый

в прошлом туре начудили 2 арбитра ... но если Сельдякову всё обошлось (и правильно) , то ссудейство Вилки против Спартака решили незаметить ... НУ ВОТ И ПОЛУЧИТЕ ...

21:12

Edmundo.Baldivieso

Так сколько единиц получил Вилков?

20:53

merniloskut

Отстранить Вилкова от судейства, поразить в правах и сослать на поселение куда подальше!

20:37

Ю.Ю.

Возмущения хряков и кобыл понятно, ибо при Вилкове, наш чемпион ооооооооооочень редко пропускает от Зенита меньше ПЯТИ. Есно такое не может радовать)))

20:16

Бу-га-га!

Похоже, Леннорыч Антикобыле в валенки напрудил. Пудель, через "М" заглавное, его в каждый пост вставляет.

20:02

sergei.skv

Господа - товарищи ! Смотрите повтор матча сами сейчас в 20. 00 по Наш Футболу . Дзюба был в штрафной ( одна нога на линии, которая считается штрафной ) . Огуде сыграл очень грубо ,если бы так против вас , там бы требовали три красных . Белоруков просто нежно снял рукой мяч с головы игрока Арсенала. Но он же не Мародона с его божей рукой ! А вот после этого , скороспелого интервью , дни Будогосского сочтены - ни каких сомнений нет!

20:01

foreverCSKAforever

Думаю, его покровители его не обидят.

19:52

Millwall82

Хрюк, перед тем как хрюкнуть, пересмотри матч клуба-аббревиатуры и Зенита последний, где кони надумали играть в гандбол в своей штрафной.

19:41

Язва

Поддержите выдвижение автора статьи в действующие судьи! Пусть ослепит всех своим безошибочным судейством! Пишите в комментах слова поддержки и автор сможет переступить через свою скромность! И озарит нас своей белоснежной чистотой судейства!

19:41

bvb1987

вилкамневноги,в фнл жирдяю дорога

19:34

Vedi

Только одно есть средство для понимания процессов и природу ошибок рефери - после Таких игр - главного судью на детектор лжи в прямом эфире !!! Если судья чист и ошибался по обьективным причинам - ну бывает , а если ... то просто убирать из футбола и всё.

19:25

Антиконь .

Вилок хорош тем, что может обеспечить заказанный результат и при этом, как говорится, выйти сухим из воды!!! И продолжать дальше свистеть на футбольных полях нашей родины!!! Особенно вилок любит бакланов!!! 27 раз судил он болотных и всего 1(!!!) поражение!!! И то, что против лома(в том случае гинера) нет приёма!!!

19:04

Доктор_Хряк

Этого бомжовского выкормыша надо в дворники переводить, а не футболом заниматься.

19:00

higagy

Ну, получит единицу, и что? Дальше так же и будет судить. Рублем надо наказывать, а не оценками, как в школе.

18:56

ненавижу_Мойшу_Каца

Никто Вилкова не тронет. Потому, что - нельзя. В конторе Будогосского работают не дураки, и за свои места они держатся крепко...

18:54

Andrey6201

Вопрос: кто и когда наконец разгонит этот клоповник Будогосского? Пусть хоть киргизы и вьетнамцы с лицензией ФИФА и нас судят, но не эти спившиесяи продавшиеся деграданты.

18:49

лесоруб Федя

Надо бы не единицу, а кол... Ну, то есть, на кол.

18:49

andy777

Вилков всегда был никаким судьёй! Непонятно, как его из года в год всё равно упорно оставляют судить матчи...

18:45

shpasic

что не дал в прошлом матче - дал в этом. но всё по понятиям - Будогосский подтвердит.

18:44

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