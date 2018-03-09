Судья Вилков получит "единицу" за матч "Амкар" - "Арсенал"

Очередной судейский скандал произошел сегодня в чемпионате России. В трех ключевых моментах матча 22-го тура чемпионата России "Амкар" – "Арсенал" (0:2) арбитр Михаил Вилков допустил ошибки.
Началось все с того, что в первом тайме судья ошибочно наказал хозяев поля пенальти, решив, что на Дзюбе был совершен фол в штрафной площади пермяков.
Вторая ошибка допущена на 76-й минуте, когда Вилков удалил футболиста "Амкара" Огуде.
Третья – на 80-й минуте, когда рефери ошибочно наказал Белорукова (еще одного игрока пермской команды) вторым предупреждением и удалил его.
В этой ситуации инспектор Андрей Бутенко выставит арбитру очень низкую оценку – между 6,9 и 7,4 балла (примерно "единицу" по 5-балльной системе).
Отметим, что в предыдущем туре Вилков обслуживал игру "Локомотив" – "Спартак" (0:0) и тоже допустил ошибки, но не был отстранен от работы. Рефери из Нижнего Новгорода в матче в Черкизове не удалил спартаковца Луиза Адриану, который ударил Игоря Денисова прямой ногой в область ахиллова сухожилия. Кроме того, он сначала неправильно наказал предупреждением защитника красно-белых Ещенко за игру рукой, а спустя две минуты, наоборот, не дал ему желтую карточку, когда спартаковец сорвал перспективную атаку железнодорожников. (Александр БОБРОВ)
Дзюба считает, что заработанный им пенальти в ворота "Амкара" был справедливым //
Дзюба в "Арсенале": два матча – три результативных действия
Тринадцатый
в прошлом туре начудили 2 арбитра ... но если Сельдякову всё обошлось (и правильно) , то ссудейство Вилки против Спартака решили незаметить ... НУ ВОТ И ПОЛУЧИТЕ ...
21:12
Edmundo.Baldivieso
Так сколько единиц получил Вилков?
20:53
merniloskut
Отстранить Вилкова от судейства, поразить в правах и сослать на поселение куда подальше!
20:37
Ю.Ю.
Возмущения хряков и кобыл понятно, ибо при Вилкове, наш чемпион ооооооооооочень редко пропускает от Зенита меньше ПЯТИ. Есно такое не может радовать)))
20:16
Бу-га-га!
Похоже, Леннорыч Антикобыле в валенки напрудил. Пудель, через "М" заглавное, его в каждый пост вставляет.
20:02
sergei.skv
Господа - товарищи ! Смотрите повтор матча сами сейчас в 20. 00 по Наш Футболу . Дзюба был в штрафной ( одна нога на линии, которая считается штрафной ) . Огуде сыграл очень грубо ,если бы так против вас , там бы требовали три красных . Белоруков просто нежно снял рукой мяч с головы игрока Арсенала. Но он же не Мародона с его божей рукой ! А вот после этого , скороспелого интервью , дни Будогосского сочтены - ни каких сомнений нет!
20:01
foreverCSKAforever
Думаю, его покровители его не обидят.
19:52
Millwall82
Хрюк, перед тем как хрюкнуть, пересмотри матч клуба-аббревиатуры и Зенита последний, где кони надумали играть в гандбол в своей штрафной.
19:41
Язва
Поддержите выдвижение автора статьи в действующие судьи! Пусть ослепит всех своим безошибочным судейством! Пишите в комментах слова поддержки и автор сможет переступить через свою скромность! И озарит нас своей белоснежной чистотой судейства!
19:41
bvb1987
вилкамневноги,в фнл жирдяю дорога
19:34
Vedi
Только одно есть средство для понимания процессов и природу ошибок рефери - после Таких игр - главного судью на детектор лжи в прямом эфире !!! Если судья чист и ошибался по обьективным причинам - ну бывает , а если ... то просто убирать из футбола и всё.
19:25
Антиконь .
Вилок хорош тем, что может обеспечить заказанный результат и при этом, как говорится, выйти сухим из воды!!! И продолжать дальше свистеть на футбольных полях нашей родины!!! Особенно вилок любит бакланов!!! 27 раз судил он болотных и всего 1(!!!) поражение!!! И то, что против лома(в том случае гинера) нет приёма!!!
19:04
Доктор_Хряк
Этого бомжовского выкормыша надо в дворники переводить, а не футболом заниматься.
19:00
higagy
Ну, получит единицу, и что? Дальше так же и будет судить. Рублем надо наказывать, а не оценками, как в школе.
18:56
ненавижу_Мойшу_Каца
Никто Вилкова не тронет. Потому, что - нельзя. В конторе Будогосского работают не дураки, и за свои места они держатся крепко...
18:54
Andrey6201
Вопрос: кто и когда наконец разгонит этот клоповник Будогосского? Пусть хоть киргизы и вьетнамцы с лицензией ФИФА и нас судят, но не эти спившиесяи продавшиеся деграданты.
18:49
лесоруб Федя
Надо бы не единицу, а кол... Ну, то есть, на кол.
18:49
andy777
Вилков всегда был никаким судьёй! Непонятно, как его из года в год всё равно упорно оставляют судить матчи...
18:45
shpasic
что не дал в прошлом матче - дал в этом. но всё по понятиям - Будогосский подтвердит.
18:44