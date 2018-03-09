Судья Вилков получит "единицу" за матч "Амкар" - "Арсенал"

Очередной судейский скандал произошел сегодня в чемпионате России. В трех ключевых моментах матча 22-го тура чемпионата России "Амкар" – "Арсенал" (0:2) арбитр Михаил Вилков допустил ошибки.

Началось все с того, что в первом тайме судья ошибочно наказал хозяев поля пенальти, решив, что на Дзюбе был совершен фол в штрафной площади пермяков.

Вторая ошибка допущена на 76-й минуте, когда Вилков удалил футболиста "Амкара" Огуде.

Третья – на 80-й минуте, когда рефери ошибочно наказал Белорукова (еще одного игрока пермской команды) вторым предупреждением и удалил его.

В этой ситуации инспектор Андрей Бутенко выставит арбитру очень низкую оценку – между 6,9 и 7,4 балла (примерно "единицу" по 5-балльной системе).

Отметим, что в предыдущем туре Вилков обслуживал игру "Локомотив" – "Спартак" (0:0) и тоже допустил ошибки, но не был отстранен от работы. Рефери из Нижнего Новгорода в матче в Черкизове не удалил спартаковца Луиза Адриану, который ударил Игоря Денисова прямой ногой в область ахиллова сухожилия. Кроме того, он сначала неправильно наказал предупреждением защитника красно-белых Ещенко за игру рукой, а спустя две минуты, наоборот, не дал ему желтую карточку, когда спартаковец сорвал перспективную атаку железнодорожников. (Александр БОБРОВ)

Дзюба считает, что заработанный им пенальти в ворота "Амкара" был справедливым //

Дзюба в "Арсенале": два матча – три результативных действия