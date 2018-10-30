Скаут "МЮ" просматривал Игнатова во время матча "Рубин" - "Спартак"

Матч 12-го тура РПЛ между "Рубином" и "Спартаком" посетил скаут "Манчестер Юнайтед" Крсто Килибарда, специализирующий по футболистам, выступающим в Восточной Европе. Как стало известно "СЭ", он просматривал хавбека красно-белых Михаила Игнатова. (Сергей Егоров)

18-летний Игнатов в этой встрече исполнил финт Зидана в борьбе с защитником казанского клуба Федором Кудряшовым.

В текущем сезоне Игнатов провел 7 матчей за "Спартак" и забил один гол. Красно-белые после 12 туров занимают 5-е место в чемпионате России, имея в активе 19 очков.

Интервью со скаутом читайте в "СЭ" в ближайшее время

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