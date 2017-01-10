Шамиль Газизов: "Низелик вошел в тренерский штаб "Уфы"

Тренерский штаб "Уфы" пополнился новым специалистом. Помогать главному тренеру Сергею Семаку будет Александр Низелик, работавший в академии "Зенита". Об этом "СЭ" рассказал генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

- Помощником Сергея Семака стал Александр Низелик. Он подписал контракт на полтора года, - сказал Газизов.

В 2010 году Низелик работал в тренерском штабе Лучано Спаллетти в качестве тренера-переводчика, с 2012 по 2014 год помогал Фабио Капелло в сборной России, а в 2014-м стал тренером академии "Зенита".

В прошлом году 31-летний специалист вместе с "Зенитом" (U-16) выиграл бронзовые медали городского первенства, Кубок Санкт-Петербурга и занял второе место в первенстве России среди детско-юношеских футбольных школ. (Сергей АСТАХОВ)