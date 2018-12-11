Шамиль Газизов: "На ЧМ-2018 продавалось пиво и не было никаких беспорядков после матчей"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов ​видит большую необходимость в строительстве футбольного манежа для клуба. 50-летний россиянин считает, что пиво должно продаваться на играх чемпионата России.

– Есть ли у клуба возможность построить футбольный манеж?

– Это большая необходимость для клуба, – заявил Газизов в интервью "Уфе" на Youtube-канале клуба. – Пока нет возможности его построить. Надеюсь, что скоро продадим какого-нибудь игрока, он будет небольшой, хотя бы для детей.

– Вопрос о детях из детских домов и малоимущих семей, как им попасть на матч?

– В этом нет никаких проблем. Главная задача – это приехать на стадион. Когда ребенок республики Башкортостан может увидеть звезд чемпионата России? Необязательно, чтобы ребенок был из детского дома или малоимущей семьи. Пускай он хороший ученик. Достаточно позвонить в службу клуба "Уфа", а дальше уже займутся этим вопросом.

– Пиву на стадионе – быть?

– Мне кажется, что человек, который пришел на стадион должен получать все удольствия. Чемпионат мира 2018 года показал, что если пиво продается на стадионе, то никаких беспорядков после матчей не случалось. Не вижу здесь особых проблем. Продажа алкоголя добавит новые возможности для заработка и привлечения новых почитателей клуба.