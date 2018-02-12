Сергей Веденеев: "С уходом Гарая у "Зенита" появилась проблема с обороной – и сейчас она никуда не делась"

Экс-полузащитник "Зенита", чемпион СССР-84 Сергей Веденеев прокомментировал "СЭ" информацию о возможных покупках сине-бело-голубых. Питерский клуб конкурирует со "Спартаком" по поводу трансфера 22-летнего защитника "Рубина" Эльмира Набиуллина, а также рассматривает вариант с подписанием 30-летнего хавбека Самира Насри.

– "Зенит" интересуется Насри? На данный момент иностранцы атакующего амплуа будут лишними в "Зените", – сказал Веденеев. – Они и так не все попадают в состав, руководство клуба вынуждено искать команду такому исполнителю как Кристиан Нобоа. Даже помимо него многие недовольны, что мало играют.

– Эльмир Набиуллин играет у Курбана Бердыева в "Рубине", это более интересный вариант для "Зенита"?

– Нужно понимать, что с Доменико Кришито его сравнивать несерьезно. Кришито – большой мастер, каких в России раз-два и обчелся. Это нормально, когда "Зенит" ищет новичков – будь то Набиуллин или еще кто-то. Это абсолютно нормально. Но все проблемы созданы сейчас лимитом, из-за которого играют много русских. У Набиуллина уровень мастерства несопоставим с Кришито.

– По нашей информации, "Зенит" собирается укрепить центр обороны. Насколько это проблемная позиция?

– С уходом Гарая (летом 2016-го. – Прим. "СЭ") эта проблема как появилась, так никуда и не делась! (Игорь НОВИКОВ)