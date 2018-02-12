18:15 | Футбол — РФПЛ

Сергей Веденеев: "С уходом Гарая у "Зенита" появилась проблема с обороной – и сейчас она никуда не делась"

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Экс-полузащитник "Зенита", чемпион СССР-84 Сергей Веденеев прокомментировал "СЭ" информацию о возможных покупках сине-бело-голубых. Питерский клуб конкурирует со "Спартаком" по поводу трансфера 22-летнего защитника "Рубина" Эльмира Набиуллина, а также рассматривает вариант с подписанием 30-летнего хавбека Самира Насри.

 
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– "Зенит" интересуется Насри? На данный момент иностранцы атакующего амплуа будут лишними в "Зените", – сказал Веденеев. – Они и так не все попадают в состав, руководство клуба вынуждено искать команду такому исполнителю как Кристиан Нобоа. Даже помимо него многие недовольны, что мало играют.

– Эльмир Набиуллин играет у Курбана Бердыева в "Рубине", это более интересный вариант для "Зенита"?

– Нужно понимать, что с Доменико Кришито его сравнивать несерьезно. Кришито – большой мастер, каких в России раз-два и обчелся. Это нормально, когда "Зенит" ищет новичков – будь то Набиуллин или еще кто-то. Это абсолютно нормально. Но все проблемы созданы сейчас лимитом, из-за которого играют много русских. У Набиуллина уровень мастерства несопоставим с Кришито.

– По нашей информации, "Зенит" собирается укрепить центр обороны. Насколько это проблемная позиция?

– С уходом Гарая (летом 2016-го. – Прим. "СЭ") эта проблема как появилась, так никуда и не делась! (Игорь НОВИКОВ)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину.Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат. Вот тот блог--- http://krati.co/blog

21:56

вэняляйнэн

=многие недовольны, что мало играют.======================================Вроде Веденеев сам играл когда-то и нынче видел, как сдулся Зенит осенью, когда не хватило глубины состава, а больше 11футболистов в команде не видит. Всё рассматривает с точки зрения эгоизма отдельного игрока, а не командной стратегии на сезон в целом.

18:43

Доктор_Хряк

Бомжам надо тёлку надувную говорящую с подогревом ))) Это типа робота Сони, которая говорила с Грефом, учеником Собчака, который развалил всю экономику.

18:35

баламошка

Пуцко купите из СКА. Баламошка плохого не посоветует)

18:21

Хома Сапиенс

Это что же получаеься? Напокупали за 2 года на 200 мульенов игроков, в том числе и в защиту, а проблема никуда не делась? Как же так? Где Гена Орлов? Пусть прояснит ситуацию, а может и Веденеева уличит в чем.

18:21

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