21:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Ташуев: "Анжи"? Теперь пришло новое руководство..."

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Российский тренер Сергей Ташуев заявил, что с удовольствием вернулся бы на пост наставника "Анжи". Сегодня Федерация футбола Чехии сообщила о том, что действующий наставник махачкалинцев Павел Врба покинул клуб. В среду стало известно, что клуб перешел в собственность Османа Кадиева, а перед этим "Анжи" объявил о продаже ведущих футболистов команды.

– Появилась информация о том, что Врба покинул клуб. Не возобновились ли переговоры с вами?

– Я провел переговоры по всем направлениям и договор уже должен быть подписан, но теперь пришло новое руководство... Пока с этот вопрос не поднимался. Конечно, если руководители обратится ко мне вновь, я с удовольствием бы принял предложение и продолжил работать в "Анжи". Это клуб, который я "поднимал". Мне это было бы интересно. (Любовь КОНЯЕВА)

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