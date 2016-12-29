Федерация футбола Чехии объявила об уходе Врбы из "Анжи"

Главный тренер "Анжи" Павел Врба покинул свой пост, сообщает пресс-служба Федерации футбола Чехии со ссылкой на собственные источники. Такое решение специалист принял после смены руководства клуба и вектора его развития. Вместе с главным тренером уходят его помощник Душан Фитцель и тренер вратарей Мартин Тихачек.

Врба возглавил "Анжи" в июне 2016 года. Под его руководством команда провела 19 матчей, в которых одержала семь побед, пять раз сыграла вничью и семь раз проиграла. Команда занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров.

В среду стало известно, что клуб перешел в собственность Османа Кадиева, а перед этим "Анжи" объявил о продаже ведущих футболистов команды.