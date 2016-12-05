21:37 5 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Кирьяков: "Победный гол "Арсенала" - самый важный для меня"

0
0
0

Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков после победы в матче 17-го тура чемпионата России над "Анжи" (1:0) поблагодарил своих подопечных за проявленную самоотдачу.

– Чувство облегченности после неприятной серии, – сказала Кирьяков в эфире телеканала "Футбол 3". – Благодарен ребятам, что отдали все силы борьбе в таких непростых условиях. Наработали на наш самый важный гол. Все в равных условиях, у "Анжи" высокий класс, но мы это компенсировали самоотдачей.

Нужно ломать психологию, если мы хотим двигаться дальше. Нужно стараться забивать больше. На данный момент – это самый важный для меня гол.

0
0
0
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ