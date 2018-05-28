Семак подпишет контракт с "Зенитом" во вторник

Как стало известно "СЭ", Сергей Семак заключит контракт с "Зенитом" во вторник вечером на базе сине-бело-голубых в Удельном парке.
Напомним, что 42-летний специалист, который с 30 декабря 2016 года возглавлял "Уфу", выступал за питерскую команду с 2010-го по 2013 год, а затем входил в ее тренерский штаб в качестве одного из помощников при Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаша и Мирче Луческу.
Сумма выкупа Семака у башкирского клуба равна 1 миллиону евро. (Вячеслав КОРОТКИН)
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).
да уж... после последних двух соплежуев, Сергей будет вишенкой на торте. чую аттракцион будет еще тот.
21:59
StBand
Как это ни прискорбно, но это абсолютно непродуманное решение. "Зенит" с Семаком ждут тяжёлые времена и место в середине таблицы в лучшем случае.
21:52