21:35 | Футбол — РФПЛ

Семак подпишет контракт с "Зенитом" во вторник

Сергей СЕМАК. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Сергей СЕМАК. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Как стало известно "СЭ", Сергей Семак заключит контракт с "Зенитом" во вторник вечером на базе сине-бело-голубых в Удельном парке.

Напомним, что 42-летний специалист, который с 30 декабря 2016 года возглавлял "Уфу", выступал за питерскую команду с 2010-го по 2013 год, а затем входил в ее тренерский штаб в качестве одного из помощников при Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаша и Мирче Луческу.

Сумма выкупа Семака у башкирского клуба равна 1 миллиону евро. (Вячеслав КОРОТКИН)

Кто войдет в штаб Семака в "Зените"

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КОММЕНТАРИИ (2)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

да уж... после последних двух соплежуев, Сергей будет вишенкой на торте. чую аттракцион будет еще тот.

21:59

StBand

Как это ни прискорбно, но это абсолютно непродуманное решение. "Зенит" с Семаком ждут тяжёлые времена и место в середине таблицы в лучшем случае.

21:52

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