Кто войдет в штаб Семака в "Зените"

В ближайшее время клуб из Санкт-Петербурга объявит о назначении Сергея Семака на пост главного тренера, который стал вакантным после ухода Роберто Манчини. Рассказываем о некоторых аспектах предстоящей сделки.

Очередной раунд консультаций между 42-летнего специалиста с руководством "Зенита" состоялся, по нашим данным, в выходные в Москве – Семак уже вернулся из отпуска. Тренер высказал ряд своих пожеланий, боссы сине-бело-голубых приняли к сведению его позицию. В целом неразрешимых проблем между сторонами не возникло.

Вместе с тем, остаются вопросы по штабу Семака. По информации "СЭ", в него войдет Александр Низелик, уже работавший в "Зените" при Лучано Спаллетти, а сейчас помогавший Сергею Богдановичу в "Уфе".

31 мая заканчивается контракт у Игоря Симутенкова, одного из ассистентов Манчини, но если бывшему форварду сборной России, пересекавшемуся в национальной команде с Семаком, предложат продлить трудовые отношения, он готов остаться в Северной столице.

А вот у двух итальянских тренеров по физподготовке – Ивана Карминати и Андреа Сканавино – соглашения с питерцами продолжают действовать. Как и у специалиста по работе с вратарями, легенды "Зенита" Михаила Бирюкова. И если эти кандидатуры устраивают Семака, то одним из плюсов его назначения станет то, что штаб сразу окажется фактически полностью сформированным. Правда, пока остаются неясными перспективы Анатолия Тимощука, еще одного ветерана команды, работавшего тренером при Манчини. Будущее украинца – предмет переговоров.

Что касается селекции, то с приходом Семака она не будет носить масштабный характер, а станет точечной – кардинальных перемен в составе не ожидается. (Сергей ЕГОРОВ, Вячеслав КОРОТКИН)

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