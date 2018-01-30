13:16 | Футбол — РФПЛ

Сегодня "Спартак" должен подписать Ханни

Софьян ХАННИ. Фото AFP
Софьян ХАННИ. Фото AFP
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Как стало известно "СЭ", вчера 27-летний атакующий хавбек Софьян Ханни успешно прошел медосмотр в римской клинике "Вилла Стюарт" перед заключением контракта со "Спартаком" и сегодня соглашение будет оформлено официально.

Сразу после этого полузащитник присоединится к москвичам на сборе в испанской Марбелье. Договор с алжирцем будет рассчитан по схеме "3,5 года плюс 1". Сумма сделки, по нашим данным, составит 6 миллионов евро плюс бонусы за достижения в составе красно-белых.

Напомним, что ранее Ханни выступал за "Андерлехт". В этом сезоне на клубном уровне во всех турнирах он провел 31 матч, забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач. C 2016 года вызывается в сборную Алжира, за которую успел отыграть 7 встреч и забить 4 гола. (Вячеслав КОРОТКИН)

Таблица переходов РФПЛ//
"Спартак" заплатит за Ханни 6 миллионов евро

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (5)
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mesp

Не поверю в переход, пока подписи в контракте не поставят. Пока не оформлено окончательно, могут появиться какие-то третьи-пятые-нцатые силы, и переход сорвется. Проходил уже сто раз...

15:33

NapoliFC

Если Саутгемптон до завтра не найдет 35 лямов евро, не будет Промеса у них.

14:13

Don

shur, нет позиции разные, это скорее взамен Попова или Ананидзе!

13:30

svi_57

Показатели хорошие...

13:21

shur

Это взамен Промеса?

13:19