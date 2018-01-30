Сегодня "Спартак" должен подписать Ханни

Как стало известно "СЭ", вчера 27-летний атакующий хавбек Софьян Ханни успешно прошел медосмотр в римской клинике "Вилла Стюарт" перед заключением контракта со "Спартаком" и сегодня соглашение будет оформлено официально.

Сразу после этого полузащитник присоединится к москвичам на сборе в испанской Марбелье. Договор с алжирцем будет рассчитан по схеме "3,5 года плюс 1". Сумма сделки, по нашим данным, составит 6 миллионов евро плюс бонусы за достижения в составе красно-белых.

Напомним, что ранее Ханни выступал за "Андерлехт". В этом сезоне на клубном уровне во всех турнирах он провел 31 матч, забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач. C 2016 года вызывается в сборную Алжира, за которую успел отыграть 7 встреч и забить 4 гола. (Вячеслав КОРОТКИН)

Таблица переходов РФПЛ//

"Спартак" заплатит за Ханни 6 миллионов евро