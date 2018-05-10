"Рубин" подал заявку в УЕФА

"Рубин" отправил документы на лицензирование в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для участия в Лиге Европы, сообщили "СЭ" в пресс-службе казанцев. Накануне и.о. президента РФС Александр Алаев объявил, что команда, которая займет шестое в РФПЛ, выступит в Европе вместо обладателя Кубка России "Тосно", поскольку коллектив из Ленинградской области не успел пройти соответствующую процедуру в УЕФА.
"Рубин" потерял шансы финишировать шестым, однако сможет выступить в ЛЕ если сам успешно пройдет лицензирование, а клубы, которые опередят его, – нет. (Евгений БЕЛОУСОВ)
jeltaagazetenka
надо было уфу обыгрывать а так все, краснодару тоже нужно за 3 место бороться
13:36
grroznyi85
shpasic. Я думаю "Рубин" и подал 2 месяца назад заявку. Просто тогда это они не афишировали.
13:30
sailor1990
Вчера же писали, что процесс лицензирования надо было начинать до марта. Лишь бы Тосно не пустить в Европу. Или Мутко по своей обычной привычке наврал?
13:15
shpasic
в смысле "отправил"? тут говорили, что нужно было отправлять два месяца назад.
13:14
King's Bounty IX
Рубин конечно заслужил ЛЕ !
12:55