12:44 | Футбол — РФПЛ

"Рубин" подал заявку в УЕФА

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"Рубин" отправил документы на лицензирование в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для участия в Лиге Европы, сообщили "СЭ" в пресс-службе казанцев. Накануне и.о. президента РФС Александр Алаев объявил, что команда, которая займет шестое в РФПЛ, выступит в Европе вместо обладателя Кубка России "Тосно", поскольку коллектив из Ленинградской области не успел пройти соответствующую процедуру в УЕФА.

"Рубин" потерял шансы финишировать шестым, однако сможет выступить в ЛЕ если сам успешно пройдет лицензирование, а клубы, которые опередят его, – нет. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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jeltaagazetenka

надо было уфу обыгрывать а так все, краснодару тоже нужно за 3 место бороться

13:36

grroznyi85

shpasic. Я думаю "Рубин" и подал 2 месяца назад заявку. Просто тогда это они не афишировали.

13:30

sailor1990

Вчера же писали, что процесс лицензирования надо было начинать до марта. Лишь бы Тосно не пустить в Европу. Или Мутко по своей обычной привычке наврал?

13:15

shpasic

в смысле "отправил"? тут говорили, что нужно было отправлять два месяца назад.

13:14

King's Bounty IX

Рубин конечно заслужил ЛЕ !

12:55

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