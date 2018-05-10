"Рубин" подал заявку в УЕФА

"Рубин" отправил документы на лицензирование в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для участия в Лиге Европы, сообщили "СЭ" в пресс-службе казанцев. Накануне и.о. президента РФС Александр Алаев объявил, что команда, которая займет шестое в РФПЛ, выступит в Европе вместо обладателя Кубка России "Тосно", поскольку коллектив из Ленинградской области не успел пройти соответствующую процедуру в УЕФА.

"Рубин" потерял шансы финишировать шестым, однако сможет выступить в ЛЕ если сам успешно пройдет лицензирование, а клубы, которые опередят его, – нет. (Евгений БЕЛОУСОВ)