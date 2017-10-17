00:56 | Футбол — РФПЛ

Роман Орещук: "Сарсания установил очень высокую планку"


Футбольный агент, бывший менеджер "Динамо" Роман Орещук в интервью колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24" отметил, что в своей деятельности ориентировался на Константина СарсаниюСпортивный директор "Зенита" скоропостижно скончался на 50-м году жизни, во вторник его похоронили на кладбище "Ракитки" в Москве.

- В данный момент "Зениту" нужно все переосмыслить, взять паузу, набрать воздуха, осмотреться, - заявил Орещук. - Клубу нужен русскоговорящий спортивный директор. С иностранцами Манчини и сам разберется. Есть еще академия, школа, дубль, вторая команда. Есть россияне в основной команде. С ними надо общаться. Костя был буфером между Манчини и Фурсенко. Его сложно будет заменить.

В ближайшее время все будут равняться на него. Для меня, как для футбольного агента, Костя был топ. Он поставил ту планку, которую нужно достичь. Понимаю, куда нужно стремиться. 

 

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