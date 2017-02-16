Роман Герус: "Балтика? Пока конкретики нет"

Вратарь Роман Герус в интервью "СЭ" ррассказал об уходе из "Арсенала" и своем будущем. По его словам, конкретики относительно будущего пока нет.

– На днях расторг контракт с "Арсеналом" по ободному согласию, – отметил Герус. – После ухода из "Амкара" было три предложения из премьер-лиги. Выбрал Тулу, но надолго задержаться не удалось.

– Куда дальше?

– Пока конкретики нет.

– Появилась информация, что вы вместе с Шешуковым окажетесь в "Балтике".

– Читал в интернете эту новость. Повторюсь, что конкретики на данный момент нет. Ищем вместе с агентом варианты продолжения карьеры. Надеюсь, это произойдет как можно скорее. (Сергей АСТАХОВ)

Полностью интервью Геруса - в ближайшее время в "СЭ"