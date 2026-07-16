Губерниев после полуфинала ЧМ-2026: «Англичане редкие балбесы!»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на поражение сборной Англии от сборной Аргентины (1:2) в матче полуфинала чемпионата мира-2026.

«Англичане редкие балбесы!!! Зачем гол забили??? Чтобы обосраться и прижаться к своим воротам??? Такой футбол никому не нужен, и Аргентина показала мастерство да волевые качества!!! И распасовщик Месси!!! Но Лео и аргентинцы супротив испанцев слабаки!!! Проиграют финал уверенно!!! Футбол надо понимать!!!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина состоится 19 июля. В матче за третье место в тот же день сыграют Франция и Англия.