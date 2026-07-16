Футбол
Суперкубок России
Новости
Статьи Все материалы Матчи
Уведомления
Главная
Футбол
OLIMPBET-Суперкубок России

16 июля, 12:56

Джон Джон заявил, что хотел бы видеть Неймара в «Зените»

Микеле Антонов
Корреспондент

Нападающий «Зенита» Джон Джон поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России против «Спартака».

— Как чувствуете себя?

— Прошли хорошие сборы. Здорово поработали. Вступаем в очень важную для нас неделю с боевым настроем.

— Можете ли сравнить матч со «Спартаком» с чем-то из своей карьеры?

— Мне доводилось играть в дерби в Бразилии, например «Коринтианс» — «Палмейрас». Поэтому я прекрасно представляю, что за атмосфера, что за этим стоит. Особенные чувства. Очень хотим проявить свои лучшие качества на поле, завоевать трофей и обыграть соперника.

— Смотрели полуфинал Англия — Аргентина?

— Конечно, смотрел. Само собой, болел за Англию. Но победила команда, которая была сильнее. Ребята показали очень хорошую игру. Жаль, что Бразилия вылетела. С радостью поболел бы за сборную России, если бы она выступала на чемпионате мира. Но это футбол. Пусть победит сильнейший.

— Кого бы пригласили в «Зенит» с ЧМ-2026?

— Если бы мог пригласить одного футболиста, игравшего на чемпионате мира, в «Зенит», это был бы Неймар.

— Будете смотреть финал?

— Буду. Болею за Испанию.

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде и начнется в 19.30 по московскому времени.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Зенит
Джон Джон
Читайте также
Последний танец Месси на чемпионате мира: смазанный финал и слезы прощания
В Иране зафиксировали два землетрясения магнитудой до 4,9
«Почта России» выходит из кризиса с помощью господдержки. Что нужно знать
Первый титул в сезоне и 18-й в карьере. Рублев в Бостаде разобрался с итальянцем за 78 минут
Сборная Испании обыграла Аргентину в финале ЧМ-2026
Шесть человек госпитализированы в Домодедовскую больницу после атаки БПЛА
Популярное видео
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Волга»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Челябинск»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Уфа»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ленинградец»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ленинградец»: ФНЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Суперкубок России, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Материалы сюжета: Суперкубок России 2026 «Зенит» — «Спартак»: матч чемпиона РПЛ и обладателя Кубка
У «Спартака» два топ-трансфера? К ним есть ряд вопросов
«Спартак» — главный неудачник Суперкубка, Семак выиграл шестой трофей за семь лет
Фелипе Аугусто об участии в стычке в матче за Суперкубок: «Мне было важно постоять за партнеров по команде»
Барриос — о захвате Умярова за горло: «В дерби мы победили. Это все, что хочу сказать»
Соболев выложил фото празднования гола в ворота «Спартака» с одним эмодзи
Алексей Миллер: «Поздравляю всех болельщиков «Зенита» со знаковой победой!»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Зенит» — «Спартак»: дата и время начала матча за Суперкубок России

Оливейра — о матче со «Спартаком» за Суперкубок: «Зенит» настраивается на принципиального соперника»
Новости
RSS RSS
Все новости