Джон Джон заявил, что хотел бы видеть Неймара в «Зените»

Нападающий «Зенита» Джон Джон поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России против «Спартака».

— Как чувствуете себя?

— Прошли хорошие сборы. Здорово поработали. Вступаем в очень важную для нас неделю с боевым настроем.

— Можете ли сравнить матч со «Спартаком» с чем-то из своей карьеры?

— Мне доводилось играть в дерби в Бразилии, например «Коринтианс» — «Палмейрас». Поэтому я прекрасно представляю, что за атмосфера, что за этим стоит. Особенные чувства. Очень хотим проявить свои лучшие качества на поле, завоевать трофей и обыграть соперника.

— Смотрели полуфинал Англия — Аргентина?

— Конечно, смотрел. Само собой, болел за Англию. Но победила команда, которая была сильнее. Ребята показали очень хорошую игру. Жаль, что Бразилия вылетела. С радостью поболел бы за сборную России, если бы она выступала на чемпионате мира. Но это футбол. Пусть победит сильнейший.

— Кого бы пригласили в «Зенит» с ЧМ-2026?

— Если бы мог пригласить одного футболиста, игравшего на чемпионате мира, в «Зенит», это был бы Неймар.

— Будете смотреть финал?

— Буду. Болею за Испанию.

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде и начнется в 19.30 по московскому времени.