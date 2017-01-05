Роман Бабаев: "Пока говорить об уходе Траоре из ЦСКА преждевременно"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил переход Карлуша Страндберга в "Брюгге", а также добавил, что работа в отношении нападающего Ласина Траоре ведется.

- Траоре тоже покинет ЦСКА?

- Пока об этом говорить преждевременно. Работа ведется. Мы понимаем, что позиция форварда нуждается в усилении, несмотря на возвращение Витинью. В Бразилии он играл как раз на этом месте, тем не менее, сейчас все приоритеты селекционной работы - поиск нападающего. (Ярослав СУСОВ)

Полностью интервью Бабаева - в ближайшее время в "СЭ"