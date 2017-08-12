Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев назвал нелепым гол, пропущенный армейцами в матче 6-го тура чемпионата России со "Спартаком" (2:1). Также он похвалил команду за проявленный характер, передают с 3-й Песчаной улицы корреспонденты "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ и Павел ГУРЕВИЧ.
– В первом тайме преимущество, как мне кажется, было на стороне ЦСКА, – сказал Бабаев. – Мы имели несколько очень хороших моментов, вполне могли реализовать хотя бы один из них. У "Спартака" шансов почти не было. Вторая половина, конечно же, началась для нас крайне неудачно. Пропущенный гол – абсолютно нелепый. Подумалось даже, что какая-то карма... Ведь второй уже подряд матч со "Спартаком" складывался по одному и тому же сценарию: мы имеем преимущество, не забиваем, а потом пропускаем.
Команда оказалась в легком нокдауне после такого развития событий. Потеряли нити игры, где-то "Спартак" перехватил инициативу. Но тем ценнее итоговая победа. Ребята – молодцы, проявили волевые качества.
– Принципиально вообще было обыграть "Спартак" именно сегодня?
– Не буду лукавить – конечно же, принципиально. Тем более после двух домашних неудач в играх с "Локомотивом" и "Рубином". Мы тогда отдали очень много сил, особенно с казанцами и потерпели не совсем заслуженное поражение. Но в футболе такое случается, поэтому крайне важно было одержать сегодня такую победу – знаковую, статусную. Тем более в преддверии крайне важных матчей в Лиге чемпионов.
– Этот успех способен стать лекарством от прежних проблем и придать уверенности в дальнейшем?
– Да. Победы всегда добавляют положительных эмоций, тем более над таким соперником и в таких обстоятельствах, когда в середине второго тайма все складывалось в не в нашу пользу.
Platinum1991
РОМАН БАБАЕВ: "КОГДА ПРОПУСТИЛИ ОТ "СПАРТАКА" ГОЛ, ПОДУМАЛ О КАРМЕ"??? Какая Карма??? Дело не в карме, а в тренировочном ПРОЦЕССЕ, как готовятся,такой и получают результат! Результат ЗАВИСИТ от тренировочного и подготовительного процесса, а не от Кармы! Кто больше хочет, тот и побеждает! А желание победить ЗАКЛАДЫВАЕТСЯ на тренировке и умелой командной игры! Не Карма определяет результат, а подготовка и тренировочный ПРОЦЕСС! В футболе без ошибок не бывает, но футбольные ошибки можно свести к минимуму за счёт ГРАМОТНОЙ игры и умелого тренировочного ПРОЦЕССА, а не Кармы! Карма есть, но у неё другие предпосылки, СОСТАВЛЯЮЩИЕ, но и они зависят от подготовки!!! Можно ошибаться и победить, а можно ошибаться и проиграть! ЦСКА ошибался, но победил! ЦСКА победил за счёт желания победить и НАВИСШЕЙ угрозы поражения. Спартак потерял КОНЦЕНТРАЦИЮ и вместо того, чтобы умело СУШИТЬ игру, ловил армейских ВОРОН у своих ворот! Армейцы воспользовались РОТОЗЕЙСТВОМ Спартака и ЗАБИЛИ победный гол, раз спартаковцы предоставили им такую ВОЗМОЖНОСТЬ! Вот вам цена двухминутного РОТОЗЕЙСТВА игроков защиты Спартака! Два гола и ПОРАЖЕНИЕ!!! Играть оставалось минут 10 и поражение уже маячило для ЦСКА. Спартаковцы ПРОСПАЛИ эти десять минут и не перекрыли подключившегося Щенникова, за что и получили гол в свои ворота на 82-й минуте! Типичная ошибка защиты, которая привела к голу в ворота Спартака. Второй гол на 85-й минуте матча забивает Витиньо! Спартаковцы НАБЛЮДАЛИ, как Витиньо прицелился без помех и ЖАХНУЛ, что есть СИЛЫ. ВЫНИМАЙ Спартак. Второй ГОЛ залетает в ворота Спартака по вине защиты через три минуты! Зачем спартаковцы смотрели и давали Витиньо БИТЬ!!! Вот и проиграли, а могли ведь и ВЫИГРАТЬ! Умело держи мяч и победа в кармане. Вот вам и защита Спартака! В самый НЕ ПОДХОДЯЩИЙ момент, за ТРИ минуты, защита Спартака привезла сама себе ДВА гола и как результат - ПРОИГРАЛИ! Спартак не горюй, а ЦСКА с ПОБЕДОЙ! Кто больше ХОТЕЛ, тот и ПОБЕДИЛ!
21:21
Непорочный как ТИ
карма кстати вещь такая...янг бойз уже потирает лапки
21:20