Роман Бабаев: "Когда пропустили от "Спартака" гол, подумал о карме"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев назвал нелепым гол, пропущенный армейцами в матче 6-го тура чемпионата России со "Спартаком" (2:1). Также он похвалил команду за проявленный характер, передают с 3-й Песчаной улицы корреспонденты "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ и Павел ГУРЕВИЧ.

– В первом тайме преимущество, как мне кажется, было на стороне ЦСКА, – сказал Бабаев. – Мы имели несколько очень хороших моментов, вполне могли реализовать хотя бы один из них. У "Спартака" шансов почти не было. Вторая половина, конечно же, началась для нас крайне неудачно. Пропущенный гол – абсолютно нелепый. Подумалось даже, что какая-то карма... Ведь второй уже подряд матч со "Спартаком" складывался по одному и тому же сценарию: мы имеем преимущество, не забиваем, а потом пропускаем.

Команда оказалась в легком нокдауне после такого развития событий. Потеряли нити игры, где-то "Спартак" перехватил инициативу. Но тем ценнее итоговая победа. Ребята – молодцы, проявили волевые качества.

– Принципиально вообще было обыграть "Спартак" именно сегодня?

– Не буду лукавить – конечно же, принципиально. Тем более после двух домашних неудач в играх с "Локомотивом" и "Рубином". Мы тогда отдали очень много сил, особенно с казанцами и потерпели не совсем заслуженное поражение. Но в футболе такое случается, поэтому крайне важно было одержать сегодня такую победу – знаковую, статусную. Тем более в преддверии крайне важных матчей в Лиге чемпионов.

– Этот успех способен стать лекарством от прежних проблем и придать уверенности в дальнейшем?

– Да. Победы всегда добавляют положительных эмоций, тем более над таким соперником и в таких обстоятельствах, когда в середине второго тайма все складывалось в не в нашу пользу.

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"